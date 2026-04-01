VIDEO Penali BiH - Italija. Evo tko su bili tragičari 'azzurra' i kako su 'zmajevi' otišli na SP

Činilo se da će greška Nikole Vasilja u 15. minuti biti kobna za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Moise Kean zabio za 1-0 Italije u Zenici. Ali kad je Alessandro Bastoni u 41. dobio izravan crveni karton, nada se pojavila na Bilinu polju. I malo-pomalo "zmajevi" su redali opasne šanse, a onda je u 79. Haris Tabaković iz blizine zabio za erupciju oduševljenja i produžetke.

Golova u novih 30 minuta nije bilo, odlučila je drama s bijele točke i promašaji Francesca Pia Esposita u prvoj seriji (pucao pokraj gola), odnosno Bryana Cristantea u trećoj. Jedino je Sandro Tonali bio precizan kod igrača Gennara Gattusa, a kod izabranika Sergeja Barbareza nepogrešivi Benjamin Tahirović, Tabaković, Kerim Alajbegović i suigrač Ivana Perišića iz PSV-a Esmir Bajraktarević.

Bosna i Hercegovina se nakon 2014. vraća na Mundijal i za nagradu dobiva prolaznu skupinu B u kojoj su Kanada, Katar i Švicarska, a Italija će treće Svjetsko prvenstvo zaredom gledati kod kuće. Noćnoj mori "azzurra" ne nazire se kraj.

