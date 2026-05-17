VIDEO Perišić majstor! Dva puta asistirao za sjajan kraj sezone

PSV je već osigurao naslov prvaka Eredivisie, ali to nije spriječilo Ivana Perišića i suigrače da publici prirede pravi spektakl. Perišić je opet ključan igrač svoje momčadi, dosad je dvaput pronašao suigrače u idealnim pozicijama za gol. Utakmica protiv Twentea završila je 5-1, a naš je krilni igrač počeo utakmicu i kao kapetan. Aistirao je Flamingu za prvi gol, a onda i Manu za treći.

Nije to bilo iznenađenje. Perišić je i prošlog vikenda bio u sjajnoj formi kada je zabio dva gola u pobjedi nad Go Ahead Eaglesom 4-1. Veteran koji je prošao sve europske vrhove i dalje pokazuje da mu godine ne mogu ništa.

PSV je sezonu završio kao neupitni prvak s 81 bodom, daleko ispred svih konkurenata, a Ricardo Pepi završio je kao najefikasniji strijelac momčadi s 15 golova. Perišić je pak bio jedan od ključnih igrača u kreativnoj igri prvaka. PSV je na kraju pobijedio 5-1 Twente, a golove su zabijali Flamingo, Fernandez, Man, Til i Pepi, a za goste je zabio Orjasaeter.

