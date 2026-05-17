Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVAT RASTURA

VIDEO Perišić majstor! Dva puta asistirao za sjajan kraj sezone

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Perišić majstor! Dva puta asistirao za sjajan kraj sezone
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Ivan Perišić asistirao je za dva gola u utakmici PSV-a i Twentea u posljednjem kolu Eredivisie. PSV je pobijedio 5-1 i tako na briljantan način završio sezonu.

Admiral

PSV je već osigurao naslov prvaka Eredivisie, ali to nije spriječilo Ivana Perišića i suigrače da publici prirede pravi spektakl. Perišić je opet ključan igrač svoje momčadi, dosad je dvaput pronašao suigrače u idealnim pozicijama za gol. Utakmica protiv Twentea završila je 5-1, a naš je krilni igrač počeo utakmicu i kao kapetan. Aistirao je Flamingu za prvi gol, a onda i Manu za treći.

Nije to bilo iznenađenje. Perišić je i prošlog vikenda bio u sjajnoj formi kada je zabio dva gola u pobjedi nad Go Ahead Eaglesom 4-1. Veteran koji je prošao sve europske vrhove i dalje pokazuje da mu godine ne mogu ništa. 

ZABIO DVA KOMADA VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a
VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a

PSV je sezonu završio kao neupitni prvak s 81 bodom, daleko ispred svih konkurenata, a Ricardo Pepi završio je kao najefikasniji strijelac momčadi s 15 golova. Perišić je pak bio jedan od ključnih igrača u kreativnoj igri prvaka. PSV je na kraju pobijedio 5-1 Twente, a golove su zabijali Flamingo, Fernandez, Man, Til i Pepi, a za goste je zabio Orjasaeter.

Asistencije pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026