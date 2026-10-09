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VIDEO Perišić sjajnim ubačajem donio novu pobjedu PSV-u

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Perišić sjajnim ubačajem donio novu pobjedu PSV-u
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Perišić asistirao iz kornera, PSV srušio Heerenveen 2-0 i zasjeo na vrh tablice, ali AZ još vreba

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U osmom kolu nizozemskog prvenstva PSV je pobijedio Heerenveen 2-0, a u pobjedi je svoje prste imao i Ivan Perišić. Ovom pobjedom je PSV skočio na prvo mjesto tablice, ali AZ još mora odigrati svoju utakmicu.

PSV je poveo u 29. minuti. Guus Til najbolje je pratio akciju domaćih po desnoj strani i glavom zakucao loptu u mrežu nakon što je golman gostiju odbio prvi udarac. S tim se rezultatom išlo n a odmor, ali gosti su imali nekoliko prilika za izjednačenje.

Ivan Perišić u igru je ušao u 65. minuti umjesto Esmira Bajraktarevića i samo tri minute nakon kumovao novom golu PSV-a. Sjajno je ubacio loptu iz kornera u peterac, a tamo se lopta odbila od Marcusa Lindayja koji je pospremio loptu u svoju mrežu. Do kraja se rezultat nije mijenjao i PSV je došao do svoje šest pobjede u prvenstvu.

Golove pogledajte OVDJE.

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