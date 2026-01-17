Obavijesti

KAKVA MAJSTORIJA

VIDEO Perišić spasio čisti gol, a onda zabio za pobjedu PSV-a

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot Sport Klub

Najprije je Perišić u 53. minuti spriječio gol i potencijalno vodstvo Fortune, a onda je zabio pobjednički gol u dresu PSV-a. To mu je treći gol sezone

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nastavlja s odličnim predstavama u dresu nizozemskog PSV-a. Perišić je u 76. minuti susreta zabio za 2:1 vodstvo PSV-a protiv Fortune Sittarda u 19. kolu nizozemske Eredivisie. 

Najprije je Perišić u 53. minuti spriječio gol i potencijalno vodstvo Fortune. Hrvat se u punom sprintu vratio u kazneni prostor i na vrijeme oduzeo loptu protivničkom igraču Petersonu koji se baš u tom trenutku spremao šutirati s desetak metara.  Situaciju pogledajte OVDJE

Potom se u 76. minuti upisao u strijelce, našao se sam ispred gostujućeg golmana Branderhosta i pogodio u mrežu. Perišiću je to treći gol ove sezone. Perišićev gol možete pogledati OVDJE.

