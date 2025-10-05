Obavijesti

SJAJNO SE SNAŠAO

VIDEO Petar Musa zabio 18. gol ove sezone! Pogledajte kako

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Musi je ovo već 18. gol ove sezone u 29 utakmica, a Dallas se nalazi na 18. mjestu MLS-a, s čime je trenutno prvi iznad crte koja vodi u Doigravanje

Petar Musa (27) ne prestaje zabijati. Ponovno je bio strijelac u pobjedi svog Dallasa protiv LA Galaxyja (2-1) u MLS-u

Hrvat s najviše golova u 2025.: Želim ponovno među 'vatrene'! 01:10
Hrvat s najviše golova u 2025.: Želim ponovno među 'vatrene'! | Video: 24sata Video

Gosti su poveli već u četvrtoj minuti golom Fagundeza, ali u 35. je Musa pogodio za 1-1. Sjajno se snašao u petercu gostiju, izborio se za prostor i pogodio u mrežu za poravnanje. Za potpuni preokret zabio je Delgado u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Musi je ovo već 18. gol ove sezone u 29 utakmica, a Dallas se nalazi na 18. mjestu MLS-a, s čime je trenutno prvi iznad crte koja vodi u Doigravanje. 

