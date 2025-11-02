Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOD VERONE

VIDEO Petar Sučić vrlo dobar u važnoj pobjedi Intera u Serie A!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Petar Sučić vrlo dobar u važnoj pobjedi Intera u Serie A!
3
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Inter ostaje treći, ali s 21 bodom, momčad Cristiana Chivua je odmah iza Napolija (22 boda) i izjednačena je s AS Romom. Sučić je za Inter igrao do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu

Inter Milan je u desetom kolu Serie A izvojevao pobjedu u Veroni (2-1) golom u sudačkoj nadoknadi, a ta pobjeda ih dovodi na samo bod od vodećeg Napolija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Protiv Hellas Verone, koja još uvijek nije pobijedila ove sezone i zaglavila je na 17. mjestu, Inter je imao savršen početak, povevši u 16. minuti sjajnim golom iz voleja Poljaka Piotra Zielinskog.No, Verona je poravanala udarcem Giovanea s velike udaljenosti u 40. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Drugo poluvrijeme, odigrano po kiši, izgubilo je dio intenziteta, ali Inter je izvojevao pobjedu u trećoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući ubačaju Nicola Barelle koji je branič domaćih Martin Frese skrenuo u vlastitu mrežu.

Serie A - Hellas Verona v Inter Milan
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Inter ostaje treći, ali s 21 bodom, momčad Cristiana Chivua je odmah iza Napolija (22 boda) i izjednačena je s AS Romom. Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu. 

Hrvatski reprezentativac zaradio je ocjenu 7,6 prema SofaScoreu; ostvario je dva ključna dodavanja, 88 posto točnih dodavanja, 3/5 točnih dugih lopti, oba driblinga koje je pokušao bila su uspješna, a pretrpio je i tri prekršaja te dobio čak 9/11 duela. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025