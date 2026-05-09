VIDEO Petar Sučić zabio golčinu u slavlju Intera uoči finala kupa

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić bio je strijelac lijepog pogotka za Inter u 3-0 gostujućoj pobjedi protiv Lazija u Rimu u susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva koji je poslužio kao "uvertira" za finale Kupa koji će se igrati na istom mjestu za četiri dana.

Sučić je u 39. minuti udarcem sa 20-ak metara pogodio gornji desni kut suparničkog gola nakon što ga je povratnom loptom poslužio kapetan Lautaro Martinez i tako povećao prednost Intera na 2-0. Bio je to drugi Sučićev prvenstveni gol ove sezone. Njeogv gol možete pogledati OVDJE.

Prethodno je upravo Lautaro u 6. minuti doveo Inter u prednost, da bi konačnih 3-0 postavio Mhitarjan u 76. minuti.

Sučić je igrao za Inter do 80. minute, dok je Toma Bašić odigrao čitav susret za Lazio.

Inter je i ranije osigurao naslov prvaka Italije, sada ima 85 bodova, 15 više od drugog Napolija, dok je Lazio osmi sa 51 bodom.

