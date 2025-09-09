Obavijesti

TEŽAK PORAZ SRBIJE

VIDEO 'Petarda' Engleske usred Beograda! Na Marakani zazivali Piksijev odlazak s klupe 'orlova'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ovom je pobjedom Engleska napravila značajan korak u borbi za prvo mjesto u skupini K. Naime, Tuchelova momčad je na 15 osvojenih bodova nakon pet odigranih utakmica, dok je Albanija druga s osam bodova

Thomas Tuchel ostvario je najveću pobjedu otkako je preuzeo klupu engleske nogometne reprezentacije, koja je slavila s uvjerljivih 5-0 na gostovanju u Beogradu u sklopu kvalifikacija Svjetsko prvenstvo.

Strijelci u pobjedi Engleske bili su Kane, Madueke, Konsa i Guehi, dok je Milenković dobio crveni karton za Srbiju. Konačnih 5-0 postavio je Rashford iz penala u sudačkoj nadoknadi.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v England
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Ovom je pobjedom Engleska napravila značajan korak u borbi za prvo mjesto u skupini K. Naime, Tuchelova momčad je na 15 osvojenih bodova nakon pet odigranih utakmica, dok je Albanija druga s osam osvojenih bodova. 

Srbija je treća s četiri odigrane utakmice i sedam bodova, a 13. studenog čeka ih gostovanje kod Engleza. Izbornik Srbije, Dragan Stojković 'Piksi', dočekan je na Marakani salvom zvižduka, a beogradska publika negodovala je protiv izbornika i za vrijeme utakmice.

Beograd: Susret Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Štoviše, nakon trećeg gola Engleza tribinama se još jednom iz jednog glasa pjevalo 'Piksi, odlazi', čime su navijači jasno dali do znanja što misle o izborniku "orlova". Snimku možete pogledati klikom OVDJE.

OSTALO

