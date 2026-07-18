VIDEO Peter Crouch priznao da se 'upucavao' Alonsovoj ženi: Ona se smješkala cijelo vrijeme

Isječak iz sportske emisije "The Overlap" postao je popularan na TikToku, a u njemu bivši engleski napadač Peter Crouch prepričava jednu od neugodnijih situacija iz svoje karijere. S anegdotom koja uključuje nogometaša Xabija Alonsa, nasmijao je kolege u studiju i korisnike na internetu.

Priča se dogodila 2005. godine, kada je Crouch potpisao za Liverpool i privremeno živio u hotelu Hope Street. Tamo je, kako kaže, primijetio "prelijepu recepcionarku španjolskog izgleda" koja mu se uvijek ljubazno smiješila. Uvjeren da ima šanse, pohvalio se svojim novim suigračima, ne znajući da mu jedan od njih, Jamie Carragher, priprema smicalicu.

U videu, koji je dio emisije "Stick to Football", voditelj Gary Neville čita priču s papira, dok se Crouch crveni od srama i skriva lice rukama.

​- Zvuči puno gore kad to pročitaš! - rekao je Crouch kroz smijeh.

Potom je ispričao kako ga je Carragher nagovorio da svoju "potencijalnu romansu" podijeli s cijelom momčadi, uključujući i Xabija Alonsa. Tek nakon što je ispričao kako planira prići recepcionerki, suigrači su se počeli smijati i otkrili mu istinu. Djevojka je bila Nagore Aranburu, partnerica Xabija Alonsa, danas njegova supruga.

- Ona je ondje samo kako bi naučila engleski i Xabijeva je djevojka, ona se samo smješkala cijelo vrijeme. Alonso je to dobro podnio, smijao se i znao da nemam nikakve šanse - ispričao je Crouch.

*uz korištenje AI-ja