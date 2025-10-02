Obavijesti

VIDEO Petominutna golijada u Bačkoj Topoli! Dinamo je brzo preokrenuo vodstvo Maccabija

Piše Josip Tolić,
Vatreni start u TSC Areni! Tri gola u pet minuta: Abu Farchi povukao Maccabi, Lisica izjednačio, a Ljubičić preokrenuo za Dinamo

Kad već nije bilo vatreno na tribinama u Bačkoj Topoli, onda je na travnjaku TSC Arene. Maccabi Tel Aviv i Dinamo odigrali su vatrenih prvih 20 minuta, u kojima su malobrojni gledatelji svjedočili čak tri gola u samo pet minuta igre u drugom kolu Europske lige.

Izraelci su prvi povukli potez. Abu Farchi se vješto ubacio iza leđa Dinamove obrane, iskoristio izlet Ivana Nevistića i pucao pokraj njega, a loptu je, u pokušaju bloka, prema golu skrenuo Scott McKenna. Kevin Theophile je pokušao spasiti situaciju, ali nije uspio stići loptu prije nego što je završila u mreži.

Dinamo nije dugo čekao na odgovor. Samo dvije minute kasnije, Mateo Lisica je pokazao zašto je sve češće u prvom planu. Silovitim udarcem u gornji desni kut matirao je Mashpatija i vratio stvari na početak. Bio je to udarac koji se ne brani.

A onda: potpuni preokret! Moris Valinčić je probio lijevu stranu Maccabijeve obrane i prizemnim dodavanjem pronašao Dejana Ljubičića. Iako nije najbolje primio loptu, Ljubičić se sjajno snašao i pogodio bliži kut za 2-1. Dinamo je u samo pet minuta okrenuo rezultat i pokazao karakter.

Golove s utakmice Maccabi Tel Aviv - Dinamo pogledajte OVDJE.

