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VIDEO Pjaca namjestio nišanske sprave! Sjajno zabio za Twente

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Pjaca namjestio nišanske sprave! Sjajno zabio za Twente
Foto: Screenshot/X
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Pjaca zapalio Europu! Zabio već u 11. minuti i vodi Twente prema laganoj pobjedi nad DAC-om

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Hrvatski nogometaš Marko Pjaca odlično je otvorio novu europsku sezonu. Krilni napadač Twentea jedan je od strijelaca u domaćoj utakmici protiv slovačkog DAC-a 1904 u prvom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige, u kojem je njegova momčad već nakon jedanaest minuta povela s dva gola prednosti. Utakmica je u tijeku.

Twente je rano slomio otpor gostiju. Daan Rots doveo je domaće u vodstvo u sedmoj minuti, a Pjaca je samo četiri minute poslije povećao rezultat na 2-0. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora pa sjajnim udarcem pronašao drugi kut. Hrvatski ofenzivac započeo je susret od prve minute

FC Twente [2] - 0 DAC 1904 - Marko Pjaca 11'
by u/BoomBoomLinssen in soccer

Iskusni 31-godišnjak u nizozemski je klub stigao prošlog rujna nakon odlaska iz Dinama, i to kao slobodan igrač. S Twenteom je potpisao dvogodišnji ugovor koji traje do ljeta 2027., a u debitantskoj sezoni u dresu nizozemskog prvoligaša dva puta se upisao među strijelce.

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