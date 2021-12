Hrvatski trener Ivan Jurić je sa svojim rock and roll nogometom preporodio Torino. 'Bikovi' su postali klub čiju će utakmicu pogledati i oni neutralni navijači. Ofenzivni pristup, brz nogomet, atraktivni potezi. No, nekada takav stil nogometa ne prate rezultati.

Torino nakon 15 kola drži 13. mjesto, a u posljednjem susretu momčad Ivana Jurića remizirala je s Empolijem iako je imala velikih 2-0. Međutim, crveni karton Singa poremetio je sve.

Torino je poveo sjajnim golom Marka Pjace koji je u sve boljoj formi. Najskuplji Dinamov igrač u povijesti se napokon oporavio od ozljede i ušao u ritam, ovaj put je dobio priliku od prve minute i već u 15. minuti pokazao o kakvoj klasi je riječ. Dobio je loptu na lijevoj strani, sjurio se prema sredini šesnaesterca i neobranjivo pogodio u donji desni kut. Baš onako kako je nekada zabijao u dresu Dinama.

Prethodno je Pobega u 10. minuti zabio za 1-0, ali Singo je u 32. minuti dobio crveni karton pa je Jurić morao mijenjati koncepciju. Pjaca je bio razigran, raspoložen i željan igre, no hrvatski trener ga je žrtvovao i u 35. minuti umjesto njega uveo obrambenog igrača. Uslijedila je teška ofenziva Empolija koji je golovima Romagnolija i La Mantije došao do vrijednog boda.

Crveni karton njegovog igrača izbacio je iz takta hrvatskog trenera. Poludio je na suce pa je i on skoro dobio isključenje.

- Moja reakcija nakon crvenog kartona je bila samo uobičajena tenzija na utakmici. Napravio sam grešku i sudac je bio dobar što me nije isključio, imao je puno razloga za to. Četvrti sudac je sjajno reagirao u toj situaciji. Ne želim uopće ni komentirati što se tu dogodilo, suci su donijeli svoju odluku i to je u redu - rekao je Jurić.

Torino je briljirao do crvenog kartona i bilo je samo pitanje s koliko razlike će slaviti. No, nekada se dogode nepredviđene stvari u nogometu. I zato ga toliko volimo. A šefa je opet oduševio sjajni Pjaca. Ozljede su ga maltretirale kroz cijelu karijeru. I kada napokon uđe u formu, eto novog peha. Ipak, uspio se opet vratiti na teren te zabiti treći gol u devetom nastupu.

- Ljut sam jer smo u prvih pola sata igrali spektakularno, a onda smo napravili tu pogrešku i sve se promijenilo. Ipak, moram pohvaliti svoje igrače, posebno Marka Pjacu. On je imao puno problema u svojoj karijeri i danas mu se vratilo kada je postigao spektakularan gol - kazao je Jurić.

Pjacinim remek djelom oduševljeni su i talijanski mediji.

- Bio je to gol vrhunske klase za koji je potrebna velika vještina. Pjaca je njime zapečatio eksplozivan ulazak u utakmicu - piše Gazzetta dello Sport.

Kada Torino igra onako kako Jurić dirigira, to onda onako izgleda u prvih pola sata. Bila je to igra momčadi koja se može potući za najveće pozicije, ali nisu imali sreće. Opet su ispustili vodstvo, a sve je upropastio spomenuti crveni karton.

- U prvih pola sata vidjeli smo nogomet Ivana Jurića u najboljem izdanju. Prije svega po stalno ofenzivnom pristupu. Jurićeva momčad igrala je onako kako njen trener želi, majstorski je čuvala loptu i driblala protivnika, mijenjala ritam igre, namećući ga suparniku. Zapanjeni Empoli od goropadnog Jurićevog Torina nije mogao izaći sa svoje polovice - sipa pohvale Gazzetta na račun hrvatskog trenera.

Ipak, imaju i jednu zamjerku.

- Prvih pola sata uživao je gledajući plodove svog rada, veliki Torino u punoj snazi. Međutim, onda nije prilagodio igru novonastaloj situaciji, kao što je to napravio Empolijev trener Andreazzoli. Za razliku od njega, Jurić nije uveo svježe snage i to mu se nije isplatilo.

Torino već za tri dana gostuje kod Cagliarija, a hrvatski trener opet će velike nade polagati u sjajnog Pjacu. Ako ovako nastavi, uskoro bi se mogao vratiti i u reprezentaciju. Neupitna klasa. No, samo da ga te proklete ozljede zaobiđu.