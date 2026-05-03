VIDEO Ed Sheeran u svlačionici s pivom u ruci oduševio igrače!

Ipswich Town vratio se u Premier ligu nakon sezone izbivanja, a proslavu na Portman Roadu obilježio je nesvakidašnji gost. Pjevač Ed Sheeran, navijač i manjinski vlasnik kluba, pridružio se igračima u svlačionici i molio ih da s njim otpjevaju njegov hit iz 2011. godine 'The A Team', s kriglom piva u ruci.

Sheeran je 2024. kupio udio od 1,4% u klubu kao pasivni investitor bez mjesta u upravi, a prethodno je sponzorirao dresove momčadi svojom turnejom Mathematics. Nije mu to prvi javni nastup vezan uz Ipswich, prošle sezone ispričao se treneru Manchester Uniteda Rubenu Amorimu nakon što je prekinuo intervjuu na rubu terena po završetku remija 1-1.

Ipswich je završio sezonu na drugom mjestu Championshipa s 84 boda, iza pobjednika Coventry Cityja. Millwall je završio treći s 83 boda i u doigravanju igra protiv Hull Cityja, dok Middlesbrough čeka Southampton.