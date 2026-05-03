VIDEO Ed Sheeran u svlačionici s pivom u ruci oduševio igrače!

Piše Bruno Lukas,
Ipswich Town osigurao je povratak u Premier ligu pobjedom nad Queens Park Rangersom 3-0, a proslavu je uljepšao poseban gost, pjevač Ed Sheeran upao je u svlačionicu i zapjevao s igračima

Ipswich Town vratio se u Premier ligu nakon sezone izbivanja, a proslavu na Portman Roadu obilježio je nesvakidašnji gost. Pjevač Ed Sheeran, navijač i manjinski vlasnik kluba, pridružio se igračima u svlačionici i molio ih da s njim otpjevaju njegov hit iz 2011. godine 'The A Team', s kriglom piva u ruci.

Sheeran je 2024. kupio udio od 1,4% u klubu kao pasivni investitor bez mjesta u upravi, a prethodno je sponzorirao dresove momčadi svojom turnejom Mathematics. Nije mu to prvi javni nastup vezan uz Ipswich, prošle sezone ispričao se treneru Manchester Uniteda Rubenu Amorimu nakon što je prekinuo intervjuu na rubu terena po završetku remija 1-1.

Ipswich je završio sezonu na drugom mjestu Championshipa s 84 boda, iza pobjednika Coventry Cityja. Millwall je završio treći s 83 boda i u doigravanju igra protiv Hull Cityja, dok Middlesbrough čeka Southampton.

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
