S operacijskog stola do ugovora iz snova: Joško dobiva povišicu?

Manchester City ponudio je Jošku Gvardiolu (24) novi ugovor do 2033. godine uz značajnu povišicu plaće. Gvardiolov trenutačni ugovor vrijedi do 2028., a u klubu ne očekuju poteškoće u pregovorima te se nadaju potpisu već ovog ljeta. City je spreman povećati njegovu tjednu plaću na oko 170.000 eura, što predstavlja značajan skok u odnosu na njegovih trenutačnih oko 138 tisuća eura tjedno, prenosi Manchester Mirror.

Otkako je 2023. stigao iz RB Leipziga, Gvardiol se pokazao kao ključno pojačanje Pepa Guardiole. Već u prvoj sezoni osvojio je naslov prvaka Engleske, a posebno se istaknuo igrajući izvan svoje prirodne pozicije na lijevom beku. U siječnju je zbog prijeloma potkoljenične kosti morao na operaciju, a dok se oporavlja i nada nastupu na Svjetskom prvenstvu, sportski direktor Hugo Viana želi mu osigurati dugoročnu budućnost na Etihadu.

City ne žuri s njegovim povratkom. Guehi, Khusanov i Stones stabilizirali su obranu, a cilj je da Gvardiol bude potpuno spreman za sezonu 2026./27. U međuvremenu Građani love domaću trostruku krunu, a pred njima su finale FA kupa protiv Chelseaja i bitka s Arsenalom za naslov prvaka.