S operacijskog stola do ugovora iz snova: Joško dobiva povišicu?

Piše Bruno Lukas,
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Manchester City sprema Jošku Gvardiolu dugoročni ugovor koji bi hrvatskog reprezentativca na Etihadu zadržao sve do 2033. godine uz značajnu povišicu plaće

Manchester City ponudio je Jošku Gvardiolu (24) novi ugovor do 2033. godine uz značajnu povišicu plaće. Gvardiolov trenutačni ugovor vrijedi do 2028., a u klubu ne očekuju poteškoće u pregovorima te se nadaju potpisu već ovog ljeta. City je spreman povećati njegovu tjednu plaću na oko 170.000 eura, što predstavlja značajan skok u odnosu na njegovih trenutačnih oko 138 tisuća eura tjedno, prenosi Manchester Mirror.

Otkako je 2023. stigao iz RB Leipziga, Gvardiol se pokazao kao ključno pojačanje Pepa Guardiole. Već u prvoj sezoni osvojio je naslov prvaka Engleske, a posebno se istaknuo igrajući izvan svoje prirodne pozicije na lijevom beku. U siječnju je zbog prijeloma potkoljenične kosti morao na operaciju, a dok se oporavlja i nada nastupu na Svjetskom prvenstvu, sportski direktor Hugo Viana želi mu osigurati dugoročnu budućnost na Etihadu.

City ne žuri s njegovim povratkom. Guehi, Khusanov i Stones stabilizirali su obranu, a cilj je da Gvardiol bude potpuno spreman za sezonu 2026./27. U međuvremenu Građani love domaću trostruku krunu, a pred njima su finale FA kupa protiv Chelseaja i bitka s Arsenalom za naslov prvaka.

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

