Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu na Mundijalu donoseći svoj ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune, rekao je Gianni Infantino
VIDEO Pljušte čestitke Hrvatskoj za plasman na SP. Evo kojim se riječima obratio predsjednik Fife
To je to! Hrvatska ide na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo. Ono što smo već znali, "vatreni" su potvrdili pobjedom protiv Farskih Otoka na Rujevici (3-1) i još jednom razveselili naciju. Euforija već polako kreće, a čestitke reprezentaciji Hrvatske dolaze sa svih strana. Posebne riječi je Hrvatskoj uputio predsjednik Fife, Gianni Infantino, te od srca čestitao "vatrenima" na još jednom Svjetskom prvenstvu.
- Čestitam, "vatreni"! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu na Mundijalu donoseći svoj ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune. Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i treće mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate trenutke i pokažete talent svijetu. Slavite ovaj uspjeh i veselimo se vidjeti vas u akciji na najvećem izdanju Svjetskog prvenstva. Vidimo se uskoro - rekao je Infantino u poruci.
Hrvatska je bez stresa i prilično dominantno prošla kvalifikacije i to, za sada, bez i jednog poraza. Ostaje još samo utakmica protiv Crne Gore (ponedjeljak, 20.45) i onda je sve spremno za pripreme za Svjetsko prvenstvo. Hrvatsku će na sedmom Mundijalu voditi neuništivi Luka Modrić, kojem će ovo biti 10. veliko natjecanje s reprezentacijom, a izbornik Zlatko Dalić će imati slatke muke koga svrstati na popis putnika. Protivnike "vatrenima" u skupini odredit će ždrijeb koji će se održati 5. prosinca.
Sve što može zanimati navijače pročitajte OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+