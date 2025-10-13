Vodič za navijače: Kad i gdje se igra SP 2026., kad je ždrijeb, kako do ulaznica, koliko stoje?

Najveći, najduži i najambiciozniji nogometni spektakl u povijesti. Svjetsko prvenstvo 2026. redefinirat će sve što smo dosad znali o ovom natjecanju. Po prvi put turnir će ugostiti 48 reprezentacija, igrat će se u tri države domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, i trajati rekordnih 39 dana. Za navijače hrvatske reprezentacije, koja je praktički osigurala mjesto među elitom, vrijeme je za početak planiranja. Donosimo vam sveobuhvatan vodič sa svim ključnim informacijama.

Pokretanje videa... 00:47 Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala | Video: 24sata/pixsell

Revolucija formata SP-a

Zaboravite format s 32 ekipe koji je obilježio sedam prethodnih prvenstava. U ljeto 2026. nastupa 48 svjetskih reprezentacija, što donosi i potpuno novu strukturu natjecanja. Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina po četiri tima.

Nakon grupne faze, u kojoj će svaka reprezentacija odigrati minimalno tri utakmice, slijedi velika novost: šesnaestina finala. U tu nokaut-fazu plasirat će se po dva najbolje plasirana sastava iz svake skupine, kao i čak osam najboljih trećeplasiranih. Ova promjena znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na čak 104, pružajući navijačima gotovo 40 dana neprekidnog nogometnog uzbuđenja.

Kad i gdje se igra SP 2026.?

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja. Utakmice će se igrati na 16 stadiona u isto toliko gradova diljem Sjeverne Amerike.

SAD (11 gradova): Atlanta , Boston , Dallas , Houston , Kansas City , Los Angeles , Miami , New York/New Jersey , Philadelphia , San Francisco i Seattle .

, , , , , , , , , i . Meksiko (tri grada): Guadalajara , Ciudad de México i Monterrey .

, i . Kanada (dva grada): Toronto i Vancouver.

Čast otvaranja turnira pripast će legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju 11. lipnja, dok će se finale odigrati 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyu, koji će za potrebe prvenstva nositi ime "New York/New Jersey Stadium". Slično kao na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, samo na puno većoj skali, reprezentacije će biti podijeljene u tri regije, istočnu, zapadnu i središnju.

Pokretanje videa... 08:24 Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Termini utakmica trebali bi biti slični onima na Svjetskom klupskom prvenstvu, tijekom kojega su se organizatori borili s velikim vrućinama. A to znači i dvoboje u nepopularnim terminima. Planirani počeci utakmica grupne faze su 18 sati, 21 sat, ponoć i 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Tko se sve plasirao na SP?

Hrvatska je de facto 22. reprezentacija i prva europska koja je potvrdila plasman na Mundijal. U nedjelju se putnicima pridružila Gana, a još tri europske reprezentacije (Francuska, Švicarska, Engleska i Portugal) mogu to napraviti u ponedjeljak i utorak.

Azija: Australija , Iran , Japan , Jordan , Južna Koreja , Uzbekistan

, , , , , Afrika: Alžir , Tunis , Maroko , Egipat , Gana

, , , , Sjeverna i Srednja Amerika: Kanada , Meksiko , SAD

, , Južna Amerika: Argentina , Brazil , Kolumbija , Ekvador , Paragvaj , Urugvaj

, , , , , Oceanija: Novi Zeland

Put Hrvatske do Sjeverne Amerike

Europske kvalifikacije donose 16 mjesta na Svjetskom prvenstvu. Izravan plasman osigurat će pobjednici 12 kvalifikacijskih skupina. Preostala četiri mjesta popunit će se kroz doigravanje u kojem će sudjelovati 12 drugoplasiranih momčadi i četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno kvalificirale.

Foto: Antonio Bronic

Kad je ždrijeb SP-a 2026.?

Sve oči bit će uprte u Washington 5. prosinca, kada će se održati ždrijeb skupina. Tada će reprezentacije saznati svoje protivnike i raspored utakmica. Domaćini su već unaprijed raspoređeni: Meksiko u skupinu A, Kanada u skupinu B, a SAD u skupinu D.

Koliko koštaju ulaznice i kako do njih?

Budite spremni na značajno više cijene ulaznica u odnosu na prethodna prvenstva. Fifa je uvela sustav "varijabilnog određivanja cijena", što znači da će se cijene mijenjati ovisno o potražnji. Prodaja je organizirana u nekoliko faza, uglavnom putem sustava lutrije.

Okvirne cijene ulaznica (preračunate u eure):

grupna faza (bez domaćina): od 57 (4. kategorija) do 590 eura (1.)

(4. kategorija) do (1.) šesnaestina finala: od 120 do 630 eura

do četvrtfinale: od 460 do 1600 eura (ovisno o stadionu)

do (ovisno o stadionu) polufinale: od 685 do 2640 eura

do finale: od 1930 do 6400 eura

Prvi krugovi lutrije za ulaznice su u tijeku, a novi će se otvarati uoči i nakon ždrijeba. Zainteresirani se mogu registrirati na službenoj Fifinoj stranici. Za one dubljeg džepa, dostupni su i hospitality paketi koji uključuju premium sjedala, hranu i piće, a cijene se kreću od 3300 pa sve do vrtoglavih 70.000 eura za paket koji uključuje finale.

Planiranje putovanja: Letovi i troškovi

Troškovi putovanja uvelike će ovisiti o odabranim gradovima i trajanju boravka. SAD je općenito najskuplja opcija zbog velikih udaljenosti koje zahtijevaju unutarnje letove, kao i visokih cijena smještaja u metropolama. Meksiko je najpovoljniji, dok Kanada nudi dobar omjer cijene i kvalitete. Hrvatima viza za SAD nije potrebna za boravak do 90 dana, ali se prethodno trebaju registrirati elektronskim putem u sustavu za autorizaciju putovanja ESTA.

Cijene povratnih letova iz Hrvatske mogu drastično varirati. Ključno je rano planiranje. Razmislite o letovima do većih zračnih čvorišta poput New Yorka (JFK), Dallasa (DFW) ili Los Angelesa (LAX), a zatim koristite domaće avioprijevoznike ili kopneni prijevoz poput vlakova (Amtrak) i autobusa za dolazak do gradova domaćina. Korištenje opcije multi-city letova može biti isplativije ako planirate pratiti reprezentaciju u različitim gradovima.

Foto: 123RF

Ključni datumi i lokacije kampova

Fifa je objavila raspored nokaut faze, koji će navijačima pomoći u planiranju:

grupna faza: 11.-27. lipnja

šesnaestina finala: 28. lipnja - 3. srpnja

osmina finala: 4.-7. srpnja

četvrtfinale: 9.-11. srpnja

polufinale: 14.-15. srpnja

utakmica za 3. mjesto: 18. srpnja

finale: 19. srpnja

Reprezentacije će tijekom turnira boraviti u tzv. baznim kampovima. Fifa je predstavila više od 60 potencijalnih lokacija diljem sve tri zemlje, a konačan odabir kampova reprezentacije će napraviti nakon ždrijeba, kad saznaju u kojim će gradovima igrati.

Trump i (ne)moguće selidbe utakmica

Američki predsjednik Donald Trump sugerirao je mogućnost premještanja utakmica iz gradova koje smatra "nesigurnima", poput Seattlea i San Francisca. Međutim, iz Fife su stigle jasne poruke. Potpredsjednik Victor Montagliani naglasio je da odluke o lokacijama donosi isključivo Fifa te da se čvrsto drže plana gradova domaćina odabranih još 2022. Promjena u tom pogledu nema i ne očekuju se.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će događaj za pamćenje. S većim brojem momčadi, više utakmica i kontinentalnom atmosferom, nudi jedinstvenu priliku za navijače. Ipak, složenost organizacije i visoki troškovi zahtijevaju detaljno i pravovremeno planiranje. Za sve koji sanjaju o bodrenju "vatrenih" preko oceana, odbrojavanje je već počelo.