Obavijesti

Sport

Komentari 1
OPROŠTAJ IKONE

VIDEO Pogledaje špalir, ovacije i pljesak navijača za Džeku! Čak je i sudac odao počast legendi

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pogledaje špalir, ovacije i pljesak navijača za Džeku! Čak je i sudac odao počast legendi
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Emotivan oproštaj Džeke u Zenici: Bilino polje gorjelo je od baklji, skandiranja, pjevanja i špalira dok je rekordni kapetan posljednji put nosio dres 'zmajeva'

Admiral

Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji je put nastupio za Bosnu i Hercegovinu, a njegov oproštaj na Bilinom polju u Zenici obilježile su brojne emotivne scene.

Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija
8
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džeko je prije utakmice izašao na zagrijavanje, a njegovo pojavljivanje na travnjaku izazvalo je snažnu reakciju s tribina. Skandiralo se njegovo ime, dok su navijači pljeskom ispratili igrača koji je gotovo dva desetljeća bio jedan od simbola reprezentacije BiH.

Navijači su poseban trenutak pripremili u 11. minuti, simbolično u čast Džeke koji je tijekom reprezentativne karijere nosio upravo taj broj. Na Bilinom polju tada su se pojavili bakljada i vatromet, dok je posebno upečatljiva bila bakljada na zgradi iza stadiona.

Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija
Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U 64. minuti susreta Džeko je prošao kroz počasni špalir koji su mu priredili suigrači prilikom izlaska iz igre. Nakon toga uslijedio je pljesak s tribina, a dugogodišnjem kapetanu zapljeskao je i sudac Derevinski, što je rijetka scena na nogometnim utakmicama.

Špalir, aplauz i skandiranje s tribina pogledajte OVDJE.

Večerašnji susret protiv Švedske ujedno je njegov 152. nastup za reprezentaciju. Džeko je rekorder BiH po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti nacionalne momčadi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit
SPEKTAKULARAN POGLED

FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit

Opatija dobila novi stadion od 6,5 mil. eura! Stigao FIFA Pro certifikat, a otvaranje u petak uz okršaj s Rijekom
Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!
PRIOPĆENJE ZBOG STADIONA

Torcida prijeti: Dva stadiona u Zagrebu? Onda mora i u Splitu. Bit će jednakost ili će biti rat!

Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa, poručila je navijačka skupina Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026