Emotivan oproštaj Džeke u Zenici: Bilino polje gorjelo je od baklji, skandiranja, pjevanja i špalira dok je rekordni kapetan posljednji put nosio dres 'zmajeva'
VIDEO Pogledaje špalir, ovacije i pljesak navijača za Džeku! Čak je i sudac odao počast legendi
Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji je put nastupio za Bosnu i Hercegovinu, a njegov oproštaj na Bilinom polju u Zenici obilježile su brojne emotivne scene.
Džeko je prije utakmice izašao na zagrijavanje, a njegovo pojavljivanje na travnjaku izazvalo je snažnu reakciju s tribina. Skandiralo se njegovo ime, dok su navijači pljeskom ispratili igrača koji je gotovo dva desetljeća bio jedan od simbola reprezentacije BiH.
Navijači su poseban trenutak pripremili u 11. minuti, simbolično u čast Džeke koji je tijekom reprezentativne karijere nosio upravo taj broj. Na Bilinom polju tada su se pojavili bakljada i vatromet, dok je posebno upečatljiva bila bakljada na zgradi iza stadiona.
U 64. minuti susreta Džeko je prošao kroz počasni špalir koji su mu priredili suigrači prilikom izlaska iz igre. Nakon toga uslijedio je pljesak s tribina, a dugogodišnjem kapetanu zapljeskao je i sudac Derevinski, što je rijetka scena na nogometnim utakmicama.
Špalir, aplauz i skandiranje s tribina pogledajte OVDJE.
Večerašnji susret protiv Švedske ujedno je njegov 152. nastup za reprezentaciju. Džeko je rekorder BiH po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti nacionalne momčadi.
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