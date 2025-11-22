Perišiću je ovo 17. utakmica za PSV ove sezone, zabio je jedan gol, a ovo mu je već osma asistencija! Sjajna forma veseli i izbornika Zlatka Dalića kojem je Perija praktički glavni ofenzivni adut
VEĆ OSMA OVE SEZONE
VIDEO Pogledajte asistenciju Ivana Perišića! Sjajno je ubacio
Čitanje članka: < 1 min
NAC Breda dočekala je PSV u 13. kolu Eredivisie. Gosti su poveli u 36. minuti golom Tila kojem je sjajno asistirao Ivan Perišić (36).
Hrvatski reprezentativac primio je loptu na lijevom krilu, "cimao" čuvara pa si izbacio loptu na desnu nogu, a potom fantastičnim centaršutom pronašao suigrača koji je zabio za 0-1.
Perišićevu asistenciju pogledajte OVDJE
Perišiću je ovo 17. utakmica za PSV ove sezone, zabio je jedan gol, a ovo mu je već osma asistencija! Sjajna forma veseli i izbornika Zlatka Dalića kojem je Perija praktički glavni ofenzivni adut.
