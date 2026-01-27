Obavijesti

VIDEO Pogledajte asistenciju Kramarića za eurogol! Tako je Hoffenheim ostao blizu vrha

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Hoffenheim pobjedom 2-0 nad Werderom učvrstio treće mjesto, blizu Dortmunda! Leipzig kiksao protiv St. Paulija 1-1, drama u nadoknadi

U zaostalim utakmicama Njemačke lige, koje su odgođene sredinom siječnja zbog oštre zime na sjeveru Njemačke, Hoffenheim je slavio u gostima pobijedio Werder Bremen 2-0, dok je Leipzig odigrao samo 1-1 kod St. Paulija.

Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim
Foto: Carmen Jaspersen/DPA

Hoffenheim je prije današnjih utakmica bio na trećem mjestu, koje su također zadržali, a istovremeno su se približili na tri boda drugoplasiranoj Borussiji Dortmund. Gosti su posao obavili između 44. i 54. minute, kada su zabili Alexander Prass, i to na dodavanje Andreja Kramarića, i Grischa Prömel; u međuvremenu, u 52. minuti, gostujuća momčad se smanjila na deset igrača kada je Wouter Burger dobio crveni karton.

Kramarić je u 44. minuti sjajno primio loptu na rubu kaznenog prostora i ostavio loptu za Prassa. On je bez razmišljanja opalio i to bez drugogo dodira i prekrasno pogodio same rašlje. Sjajan gol i jedan od najljepših u sezoni.

Golove pogledajte OVDJE.

Leipzig je vodio kod St. Paulija, pretposljednjeg u ligi, od 66. minute, kada je zabio Yan Diomande. No, momčad iz Hamburga ipak je uspjela osvojiti veliki bod u sudačkoj nadoknadi nakon kaznenog udarca koji je izveo Martijn Kaars.

U Bundesligi je ostala još jedna odgođena utakmica, a Hamburg i Bayer Leverkusen preostalu utakmicu 17. kola igraju 4. ožujka. Bayern München ima 50 bodova na ljestvici, Dortmund 42, Hoffenheim 39, a Leipzig 36.

