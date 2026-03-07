Zanimljivo, Sučiću je ovo prva asistencija ove sezone u La Ligi u 12. utakmici, od čega je je samo šest puta startao u prvih 11. Zabio je i jedan gol
PRVA U SEZONI
VIDEO Pogledajte asistenciju Luke Sučića protiv Atletica!
Atletico Madrid je dočekao Real Sociedad u 27. kolu La Lige, a domaćin je poveo već u petoj minuti golom Alexandera Sørlotha, ali vodstvo je trajalo samo četiri minute.
Carlos Soler je zabio u devetoj minuti za 1-1, a asistirao mu je Luka Sučić. Hrvat je dodavanjem pronašao suigrača na rubu kaznenog prostora, a Soler je sjajno pogodio pod prečku. Asistenciju Sučića pogledajte OVDJE
Zanimljivo, Sučiću je ovo prva asistencija ove sezone u La Ligi u 12. utakmici, od čega je je samo šest puta startao u prvih 11. Zabio je i jedan gol.
