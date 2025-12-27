VIDEO Pogledajte asistenciju Marcela Brozovića i dva gola Cristiana Ronalda za pobjedu!

Al-Nassr je pobijedio Al-Okhdood 3-0 u 11. kolu saudijskog prvenstva, a junak utakmice je Cristiano Ronaldo koji je zabio prva dva gola za domaćina.

Prvog je Ronaldo zabio u 31. minuti kada se najbolje snašao nakon gužve u kaznenom prostoru i asistenciju Al-Amrija pospremio u mrežu. Drugi je gol zabio na asistenciju Marcela Brozovića u trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Nekadašnji "vatreni" lijepo se ubacio u prostor, a Ronaldo je spremno dočekao povratno dodavanje u sredinu.

Konačnih 3-0 postavio je Joao Felix golom u 94. minuti utakmice. Al-Nassr je vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 30 bodova, dok je Al-Okhdood 17. s pet bodova.