Obavijesti

Sport

Komentari 0
AL-NASSR JE VODEĆA MOMČAD

VIDEO Pogledajte asistenciju Marcela Brozovića i dva gola Cristiana Ronalda za pobjedu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte asistenciju Marcela Brozovića i dva gola Cristiana Ronalda za pobjedu!
3
Foto: STRINGER/REUTERS

Konačnih 3-0 postavio je Joao Felix golom u 94. minuti utakmice. Al-Nassr je vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 30 bodova, dok je Al-Okhdood 17. s pet bodova

Al-Nassr je pobijedio Al-Okhdood 3-0 u 11. kolu saudijskog prvenstva, a junak utakmice je Cristiano Ronaldo koji je zabio prva dva gola za domaćina. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kip Cristiana Ronalda 03:45
Kip Cristiana Ronalda | Video: 24sata/reuters

Prvog je Ronaldo zabio u 31. minuti kada se najbolje snašao nakon gužve u kaznenom prostoru i asistenciju Al-Amrija pospremio u mrežu. Drugi je gol zabio na asistenciju Marcela Brozovića u trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Nekadašnji "vatreni" lijepo se ubacio u prostor, a Ronaldo je spremno dočekao povratno dodavanje u sredinu. 

Asistenciju Brozovića i golove Ronalda pogledajte OVDJE

Konačnih 3-0 postavio je Joao Felix golom u 94. minuti utakmice. Al-Nassr je vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 30 bodova, dok je Al-Okhdood 17. s pet bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025