VIDEO Pogledajte asistenciju Tome Bašića u pobjedi Lazija!

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio je pobijedio Lecce sa 2-0, a asistenciju za prvi gol upisao je hrvatski nogometaš Toma Bašić.

Rimski sastav je do pete pobjede sezone stigao golovima Mattea Guendouzija u 29. minuti, te Tijjania Noslina u petoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon što je primio loptu iz auta, Bašić je probio po lijevoj strani ubacivši pred vrata gdje je Guendouzi u padu zahvatio loptu pogodivši za 1-0. Lazio je u 50. minuti još jednom zatresao suparničku mrežu, no gol Boulayea Dia je poništen zbog prekršaja.

Bašićevu asistenciju pogledajte OVDJE

Domaćin je u 71. minuti mogao povećati prednost, ali su Guendouzi, a u nastavku akcije i Mattia Zaccagni uzdrmali okvir gola.

Konačnih 2-0 postavio je Tijjani Noslin u petoj minuti sudačke nadoknade. Bašić je igrao cijeli susret za Lazio koji je s nova tri boda napredovao na osmu poziciju sa 18 bodova. Lecce se nalazi na 16. mjestu sa 10 bodova.