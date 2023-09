VIDEO Pogledajte atmosferu na team buildingu hajdukovaca

Unatoč dvama uzastopnim porazima u HNL-u, atmosfera u Hajduku je vrlo dobra sudeći prema materijalima koji se pojavljuju na društvenim mrežama. U srijedu je momčad "bilih" imala team building na Poljudu i opovrgnula glasine o sukobu u svlačionici, a procurila je i snimka s fešte.

Igrači su se zabavljali na otvorenome uz švedski stol i pivo, a zabavljali su ih harmonikaš i gitarist. Dar-mar je nastao kad su zasvirali hit pokojnog Tomislava Ivčića "Tamo gdje sam rođen" koji se često izvodi na raznim proslavama u Dalmaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Čitatelj 24sata

Na Poljudu je opća mobilizacija uoči subotnje utakmice protiv Lokomotive u kojoj "bili" nemaju pravo na kiks ako ne žele vodeću poziciju u HNL-u dovesti u pitanje. Osam dana nakon toga u goste im dolazi Dinamo u našem najvećem derbiju.

Marko Livaja među prvima je objavio fotografiju s druženja uz jasnu poruku: "I ne dam da mi ljudi govore, znam da lažu od ljubomore... #prgavafamilija". Lovre Kalinić neizravno je potvrdio da je nesuglasica bilo, ali tvrdi da je sve ostalo samo na riječima.

Foto: Instagram

- Ako je netko nekoga poslao u onu stvar, to je normalno u sportu. Pa to se događa u životu svaki dan. Ako se šuti, tu je problem, onda bi značilo da nikome nije stalo. Ali kod nas se sve predimenzionira. Od euforije do kanala u sedam dana, takav je naš proces - rekao je Kalinić za Sportske novosti.