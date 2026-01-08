VIDEO Pogledajte bizaran crveni karton premierligaškog stopera

U nogometu su igrači dobivali crvene kartone zbog svakakvih bizarnosti, a jedna od njih dogodila se i u Premier ligi na dvoboju Evertona i Wolverhamptona (1-1).

Utakmica je završila remijem, a domaćin je zaradio čak dva isključenja. Prvi je zaista bizaran, a dogodio se u 83. minuti kada je isključen Michael Keane.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Nakon zračnog duela s napadačem Wolverhamptona Arokodareom, Keane ga je odlučio povući za kosu. Prvotno mu je sudac dao žuti karton, ali nakon provjere na VAR monitoru odlučio se za crveni.

Video pogledajte OVDJE

Sedam minuta nakon toga, isključen je i Jack Grealish koji je u svega tri minute dobio dva žuta kartona zbog prigovora!? Trener David Moyes zasigurno nije sretan s ovakvim ponašanjem njegovih igrača.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Everton je 12. u Premier ligi sa 29 bodova, dok je Wolverhampton posljednji sa sedam bodova.