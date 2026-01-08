Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTO UOPĆE REĆI?

VIDEO Pogledajte bizaran crveni karton premierligaškog stopera

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte bizaran crveni karton premierligaškog stopera
3
Foto: Peter Powell/REUTERS

Sedam minuta nakon toga, isključen je i Jack Grealish koji je u svega tri minute dobio dva žuta kartona zbog prigovora!? Trener David Moyes zasigurno nije sretan s ovakvim ponašanjem njegovih igrača

Admiral

U nogometu su igrači dobivali crvene kartone zbog svakakvih bizarnosti, a jedna od njih dogodila se i u Premier ligi na dvoboju Evertona i Wolverhamptona (1-1). 

Utakmica je završila remijem, a domaćin je zaradio čak dva isključenja. Prvi je zaista bizaran, a dogodio se u 83. minuti kada je isključen Michael Keane. 

Premier League - Everton v Wolverhampton Wanderers
Foto: Peter Powell/REUTERS

Nakon zračnog duela s napadačem Wolverhamptona Arokodareom, Keane ga je odlučio povući za kosu. Prvotno mu je sudac dao žuti karton, ali nakon provjere na VAR monitoru odlučio se za crveni. 

Video pogledajte OVDJE

Sedam minuta nakon toga, isključen je i Jack Grealish koji je u svega tri minute dobio dva žuta kartona zbog prigovora!? Trener David Moyes zasigurno nije sretan s ovakvim ponašanjem njegovih igrača. 

Premier League - Everton v Wolverhampton Wanderers
Foto: Peter Powell/REUTERS

Everton je 12. u Premier ligi sa 29 bodova, dok je Wolverhampton posljednji sa sedam bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026