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VIDEO Pogledajte čestitku Luki Modriću od hrvatskih legendi: 'A lijepo si mogao ostati na 199'

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte čestitku Luki Modriću od hrvatskih legendi: 'A lijepo si mogao ostati na 199'
Foto: hns-cff.hr, Instagram

Modrić je protiv Paname upisao 200. nastup za Hrvatsku, a HNS ga je počastio emotivnom videočestitkom. Legenda se nakon ovog jubileja sprema za oproštaj od 'vatrenih', a vjerojatno i od klupskog nogometa

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Luka Modrić (40) je u pobjedi protiv Paname za Hrvatsku nastupio 200. put. Najbolji hrvatski nogometaš u povijesti reprezentacije debitirao je za 'vatrene' 2006. godine na prijateljskom susretu s Argentinom.

U 200 nastupa zabio je 29 golova; samo su Davor Šuker (45), Ivan Perišić (38), Andrej Kramarić (36) i Mario Mandžukić (33) zabili više od legendarnog veznjaka. U sklopu njegovog jubileja, HNS je na društvenim mrežama objavio videočestitku.

U videu se nalaze bivši 'vatreni' s kojima je Modrić dijelio svlačionicu kroz svoju karijeru te njegova obitelj. Čestitali su mu Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Aljoša Asanović i još mnoge legende hrvatskog nogometa. 

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Luka Modrić nakon Engleske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hrvatsku je predvodio do svjetskog srebra u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022. godine, a nastupio je na sveukupno pet Mundijala. Nakon ovog će se oprostiti od reprezentacije, a vjerojatno i od profesionalnog nogometa. S obzirom da njegov klub Milan nije izborio Ligu prvaka iduće sezone, vjerojatno će se vratiti u Real Madrid i imati drugačiju ulogu.

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SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija obilježila 200. nastup Luke Modrića u dresu Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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