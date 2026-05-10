BREKALO POCRVENIO

VIDEO Pogledajte crveni karton bivšeg igrača Dinama i Hajduka

Hertha s igračem manje pobijedila Fürth 2-1. Nogometaš kluba iz Berlina Josip Brekalo dobio je crveni zbog karton, ali Berlinci su bez njega uspjeli zabiti dva gola i slaviti

Nogometaši Herthe pobijedili (2-1) su Greuter Fürth u sklopu 33. kola druge njemačke lige. Golove za Herthu dali su Eichhorn i Cuisance, a za Fürth Futkeu. Sastav iz Berlina imao je igrača manje od 32. minute otkako je izravno pocrvenio hrvatski nogometaš Josip Brekalo (27). Start za crveni karton pogledajte OVDJE.

Hrvat je kao posljednji igrač svoje obrane sapleo Klausa koji je u kontri sam izbio pred Ernsta. Hrvatsko krilo napravilo je nenamjerni, ali vidljivi kontakt nad njime, a glavni sudac na susretu Bacher nije oklijevao i dao mu je izravni crveni karton.

No, njegova momčad je bez njega uspjela slaviti i trenutačno je šesta u prvenstvu bez mogućnosti plasmana u viši rang, odnosno u Bundesligu. Greuter Fürthu je ovo bila utakmica od presudne važnosti jer kolo prije kraja prvenstva su pretposljednji s 34 boda. Trenutačno su tri boda ispod sigurne zone i vrlo vjerojatno će ispasti u treći rang. 

Posljednji susret sezone Hertha igra protiv Arminije u Bielefeldu, a Fürth ide na gostovanje Fortuni Düsseldorf. Münster je ekipa koja će sigurno u niži rang, a Schalke je jedina momčad koja zna da će trenutačno u Bundesligu. Za drugu poziciju i izravan plasman bore se još Elversberg, Hannover i Paderborn.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
