VIDEO Pogledajte Dinamov poker golova protiv Belupa: Mestralna akcija zasjenila je sve

Prije samo deset dana Dinamo je bio u velikoj krizi. Ispao je iz Kupa od Šibenika, a u prvenstvu su uslijedili katastrofalni rezultati koji su opet zakomplicirali borbu za naslov prvaka. Modri su izgledalo bezvoljno i bezidejno, premoreno i iscrpljeno, bilo je jasno da nešto koči momčad koja je u prvom dijelu sezone dominirala u HNL-u.

Klub je smijenio Antu Čačića, zamijenio ga je Igor Bišćan koji je u kratkom roku utišao buru i probudio usnulog diva. Koji opet izgleda suvereno, moćno i dominantno. Dinamo je u 29. kolu HNL-a ugostio Slaven Belupo, a nakon 45 minuta vodi 3-0! Od prve minute hrvatski prvak nametnuo je svoju igru i demolirao Koprivničane.

Kako je Dinamo demolirao Slaven Belupo

Gosti su odolijevali do 27. minute kada je Ristovski ubacio s desne strane u peterac, Drmić se sjajno snašao i opalio desnom nogom, no jako loše je reagirao golman Slavena kojem je lopta prošla kroz ruke. Bio je to njegov šesti gol u HNL-u ove sezone, 14. ukupno. Šest ima i u Kupu, a dva u kvalifikacijama za Ligu prvaka. S novim golom prestigao je Brunu Petkovića, koji je ove sezone postigao 13 golova.

Dinamo se razigrao i prebacio u brzinu više pa u 33. minuti poveo 2-0 nakon što je Špikić ubačaj Maura Perkovića pretvorio u gol. I za kraj prvog dijela maestralna akcija kao iz udžbenika.

Ivanušec i Ljubičić su kombinirali, lopta je završila kod Baturine koji je primijetio Ivanušeca pa mu sjajno podbio loptu. Dinamova sedmica prekrasno je začinila akciju prebacivši golmana Slavena za 3-0.

Bio je to poletni, razigrani i lepršavi Dinamo u kakvom izdanju ga nismo jako dugo vidjeli. Na Slavenovu sreću, Bišćanove trupe stale su na kočnicu u nastavku, ali svejedno zabile i četvrti gol preko Josipa Šutala.

