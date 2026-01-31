VIDEO Pogledajte emotivnu oproštajnu poruku Kulenovića

Sandro Kulenović otišao je iz Dinama u Torino na posudbu s obaveznim otkupom ugovora ako Torinezi ostanu u Serie A. Kule je rođen u Zagrebu i prošao je omladinske kategorije kluba prije nego se otisnuo u inozemstvo i preko Legije i Juventusa započeo seniorsku karijeru. Od svog kluba oprostio se emotivnom porukom na mrežama, prenosimo ju u cjelosti:

"I svu svoju mladost sam tebi ja dao…

Kada sam kao osmogodišnji dječačić došao u Dinamo,nisam mogao slutit da ću vise od pola života biti u sustavu Dinama. Putovanje u plavom dresu je bilo sve samo ne jednostavno,ali je bilo vrijedno svega. Svih uspona i padova. Suza i krvi. Dinamo me izgradio kao igrača i kao osobu. Kada sam skupljao lopte na utakmicama prve ekipe sanjao sam samo da jedan dan zaigram za Dinamo.

Ja sam svoj san živio 127 puta. Igrao jednu ili devedeset minuta davao sam sve što imam. I nikad nisam uzeo ovaj dres zdravo za gotovo niti sam noseći ga išao sa pola gasa. Odlazim miran-jer sam dao svaki dio sebe.Odlazim ispunjen jer sam svoje snove ostvario, živio.

Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. I znam da nije zbogom. Samo doviđenja. Vaš Kule", napisao je u objavi na Instagramu, uz video kompilaciju poteza i golova.

Kulenović je za Dinamo odigrao 127 utakmica i zabio 43 gola, uz četiri asistencije.