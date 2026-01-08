Obavijesti

Sport

SVAKA ČAST

VIDEO Pogledajte fair play potez koji je oduševio Zadrane!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Zadar i Zabok odigrali utakmicu 14. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar je vodeća momčad hrvatskog prvenstva s 12 pobjeda i dva poraza, dok je Zabok na četvrtom mjestu s omjerom 8-6

Zadar je u dvoboju 14. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske pobijedio Zabok 87-55, ali nakon utakmice se najviše priča o fair play potezu igrača Zaboka. 

Naime, igrala se prva četvrtina (13-7) kada je nakon jedne akcije lopta završila u autu u polju Zaboka. Zadrov Ivan Tkačenko sugerirao je da je lopta za njegovu momčad, ali tek nakon što je Zabokov Ivan Nakić-Vojnović priznao da je posljednji igrao loptom, lopta je pripala domaćinu. 

Dio je gledatelja pljeskom nagradio potez igrača Zaboka, a na taj je način isti spriječio gledatelje snimke koja bi oduzela nešto vremena. 

Zadar je vodeća momčad hrvatskog prvenstva s 12 pobjeda i dva poraza, dok je Zabok na četvrtom mjestu s omjerom 8-6. 

