Zadar je vodeća momčad hrvatskog prvenstva s 12 pobjeda i dva poraza, dok je Zabok na četvrtom mjestu s omjerom 8-6
VIDEO Pogledajte fair play potez koji je oduševio Zadrane!
Zadar je u dvoboju 14. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske pobijedio Zabok 87-55, ali nakon utakmice se najviše priča o fair play potezu igrača Zaboka.
Naime, igrala se prva četvrtina (13-7) kada je nakon jedne akcije lopta završila u autu u polju Zaboka. Zadrov Ivan Tkačenko sugerirao je da je lopta za njegovu momčad, ali tek nakon što je Zabokov Ivan Nakić-Vojnović priznao da je posljednji igrao loptom, lopta je pripala domaćinu.
Dio je gledatelja pljeskom nagradio potez igrača Zaboka, a na taj je način isti spriječio gledatelje snimke koja bi oduzela nešto vremena.
