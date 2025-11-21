VIDEO Pogledajte gooooolčinu Jagušića s preko 30 metara!

Adriano Jagušić (20) zlatna je koka Slaven Belupa. Kreativni ofenzivac "farmaceuta" igra sjajno ove sezone, a protiv Vukovara je na otvaranju 14. kola HNL-a zabio nevjerojatan gol.

Naime, golman Vukovara Marino Bulat grubo je pogriješio, a Jagušić s kakvih 40 metara iskoristio pogrešku i sjajnim udarcem doveo Slaven u vodstvo.

Ovo je Jagušiću šesti gol ove sezone, ima i pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura, ali vrlo vjerojatno će izlazni transfer biti i mnogo veći.

Slaven je sjajno otvaranje utakmice potvrdio u 25. minuti, Ilija Nestorovski pogodio je za 2-0.