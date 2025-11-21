Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIO I NESTOROVSKI

VIDEO Pogledajte gooooolčinu Jagušića s preko 30 metara!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte gooooolčinu Jagušića s preko 30 metara!
Foto: Screenshot/Tportal

Ovo je Jagušiću šesti gol ove sezone, ima i pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura, ali vrlo vjerojatno će izlazni transfer biti i mnogo veći

Adriano Jagušić (20) zlatna je koka Slaven Belupa. Kreativni ofenzivac "farmaceuta" igra sjajno ove sezone, a protiv Vukovara je na otvaranju 14. kola HNL-a zabio nevjerojatan gol. 

Naime, golman Vukovara Marino Bulat grubo je pogriješio, a Jagušić s kakvih 40 metara iskoristio pogrešku i sjajnim udarcem doveo Slaven u vodstvo. 

 

Gol pogledajte OVDJE

Ovo je Jagušiću šesti gol ove sezone, ima i pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura, ali vrlo vjerojatno će izlazni transfer biti i mnogo veći. 

Slaven je sjajno otvaranje utakmice potvrdio u 25. minuti, Ilija Nestorovski pogodio je za 2-0. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025