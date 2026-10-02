VIDEO Pogledajte fantastičnu reakciju navijača 'zmajeva'! Uz poznati hit pozdravili su Džeku

Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji put nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Susret trećeg kola Lige nacija na Bilinom polju u Zenici počeo je u 20.45 sati. Džeko je prije početka susreta izašao na travnjak kako bi odradio zagrijavanje, što je izazvalo snažnu reakciju s tribina.

Navijači su ga dočekali skandiranjem njegovog imena, a cijeli stadion uključio se u oproštaj od igrača koji je gotovo dva desetljeća nosio reprezentativni dres. Prilikom njegovog izlaska svirala je pjesma 'Bosnom behar probeharao' od izvođača Dine Merlina.

Večerašnji nastup bit će 141. Džekin za BiH. Tijekom reprezentativne karijere postao je rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti nacionalne momčadi.