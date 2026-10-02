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BOSNOM BEHAR PROBEHARAO

VIDEO Pogledajte fantastičnu reakciju navijača 'zmajeva'! Uz poznati hit pozdravili su Džeku

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte fantastičnu reakciju navijača 'zmajeva'! Uz poznati hit pozdravili su Džeku
Zenica: Edin Džeko na zagrijavanju uoči svoje zadnje utakmice za reprezentaciju Bosne | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Emotivni oproštaj u Zenici: Džeko večeras posljednji put igra za BiH, a stadion je eruptirao pri njegovom izlasku na travnjak

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Edin Džeko večeras protiv Švedske posljednji put nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Susret trećeg kola Lige nacija na Bilinom polju u Zenici počeo je u 20.45 sati. Džeko je prije početka susreta izašao na travnjak kako bi odradio zagrijavanje, što je izazvalo snažnu reakciju s tribina.

Navijači su ga dočekali skandiranjem njegovog imena, a cijeli stadion uključio se u oproštaj od igrača koji je gotovo dva desetljeća nosio reprezentativni dres. Prilikom njegovog izlaska svirala je pjesma 'Bosnom behar probeharao' od izvođača Dine Merlina.

Večerašnji nastup bit će 141. Džekin za BiH. Tijekom reprezentativne karijere postao je rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti nacionalne momčadi.

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