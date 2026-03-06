Zanimljiva situacija stiže s niželigaških terena. Gol Leona Petrovića za izjednačenje Naprijeda protiv Banjola priznat je na sugestiju pomoćnog suca, iako je teško procijeniti je li lopta prešla liniju ili ne
VIDEO Pogledajte fantomski gol u Istri. Je li lopta prešla liniju?
NK Naprijed iz Hreljina i NK Banjole odigrali su 1-1 u dvoboju 14. kola treće nogometne lige Zapad, a o jednoj situaciji s utakmice će se puno pričati. Naime, vrlo je sporan priznat gol Leona Petrovića za 1-1.
Banjole su u 13. minuti povele golom Vicea Miljanića, a sporna se situacija dogodila u 47. minuti. Stigao je ubačaj s lijeve strane, a Petrović je pucao nogom pod prečku. Golman Banjola obranio je udarac, ali glavni sudac je na sugestiju pomoćnika potvrdio gol što je izazvalo proteste kod gostiju.
Glavni sudac utakmice bio je Paolo Jakovašić, a pomagali su mu Marin Rožman, koji je sugerirao glavnom sucu da prizna gol, i Nenad Marušić. Protestirale su Banjole i nakon utakmice i objavom na društvenim mrežama pokazale što misle o odluci sudaca.
Naprijed je sedma momčad 3. NL Zapad sa 21 bodom, dok su Banjole osme s 20 bodova.
