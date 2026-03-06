VIDEO Pogledajte fantomski gol u Istri. Je li lopta prešla liniju?

NK Naprijed iz Hreljina i NK Banjole odigrali su 1-1 u dvoboju 14. kola treće nogometne lige Zapad, a o jednoj situaciji s utakmice će se puno pričati. Naime, vrlo je sporan priznat gol Leona Petrovića za 1-1.

Banjole su u 13. minuti povele golom Vicea Miljanića, a sporna se situacija dogodila u 47. minuti. Stigao je ubačaj s lijeve strane, a Petrović je pucao nogom pod prečku. Golman Banjola obranio je udarac, ali glavni sudac je na sugestiju pomoćnika potvrdio gol što je izazvalo proteste kod gostiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Netočna sudačka odluka | Video: Čitatelj 24sata

Glavni sudac utakmice bio je Paolo Jakovašić, a pomagali su mu Marin Rožman, koji je sugerirao glavnom sucu da prizna gol, i Nenad Marušić. Protestirale su Banjole i nakon utakmice i objavom na društvenim mrežama pokazale što misle o odluci sudaca.

Naprijed je sedma momčad 3. NL Zapad sa 21 bodom, dok su Banjole osme s 20 bodova.