VIDEO Diaz i Kane šokirali Real! Mbappé vratio nadu bijelima

REAL MADRID - BAYERN 1-2 Bavarci su u prvom dijelu imao dvije velike šanse preko Upamecana i Gnabryja, ali oba puta igrači bavarskog velikana nisu najbolje reagirali, dok je Real prijetio preko Mbappéa

Real Madrid je dočekao Bayern u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka (1-2), a gosti su do zasluženog vodstva stigli u 41. minuti. Zabio je Luis Diaz nakon lijepe akcije.  Vinicius je napucao Olisea u ruku (koja je u prirodnom položaju), a nakon toga se razvio brzi napad Bavaraca koji je rezultirao asistencijom Gnabryja i golom Luisa Diaza za 0-1. Gol pogledajte OVDJE

Bayern je u prvom dijelu imao dvije velike šanse preko Upamecana i Gnabryja, ali oba puta igrači bavarskog velikana nisu najbolje reagirali, dok je Real prijetio preko Mbappea.

Već na samom startu drugog dijela Bavarci su zabili drugi gol, ovog puta strijelac je Harry Kane. Carreras je izgubio loptu na sredini terena, a gosti su to iskoristili i preko engleskog napadača pogodili za 0-2. Gol pogledajte OVDJE

Real se probudio u drugoj polovici drugog poluvremena i nanizao nekoliko šansi, a onda konačno i zabio preko Kyliana Mbappea. Akciju su odigrali Valverde i Trent, koji ubacuje prizemno na drugu stativu, a tamo Mbappe pogađa uz pomoć prečke. Gol pogledajte OVDJE. Uzvratna utakmica igra se na Allianz Areni 15. travnja. 

