Rijeka melje Rudeš! Lasickas je zabio za vodstvo nakon sjajnog prodora Fruka, a domaćini potpuno kontroliraju utakmicu i pokazuju da ih Europa nije umorila
VODSTVO RIJEČANA
VIDEO Pogledajte gol Lasickasa i odličan prodor Fruka! Rijeka je pokazala svoju dominaciju
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Nogometaši Rijeke poveli su protiv Rudeša u 31. minuti utakmice. Lasickas je sjajno pogodio za vodstvo domaćina koji je dominantan protiv novog prvoligaša.
Hrvatski reprezentativac Toni Fruk odlično je probio desnu stranu obrane novog prvoligaša i ubacio na drugu stativu. Ondje je poput brzog vlaka naletio Lasickas i pogodio pokraj nemoćnog Rogića za vodstvo.
Vodstvo je u 62. minuti povećao Adu Adjei, a Smanjio je Vukić za Rudeš samo osam minuta kasnije.
Rijeka je puno bolja, kontrolira susret i pokazuje kako je europski izazovi nisu umorili. Na oba fronta klub s Kvarnera dominira i pokazuje da hrvatski nogomet ima kvalitete.
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