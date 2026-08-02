VIDEO Pogledajte gol Lasickasa i odličan prodor Fruka! Rijeka je pokazala svoju dominaciju

Nogometaši Rijeke poveli su protiv Rudeša u 31. minuti utakmice. Lasickas je sjajno pogodio za vodstvo domaćina koji je dominantan protiv novog prvoligaša.

Hrvatski reprezentativac Toni Fruk odlično je probio desnu stranu obrane novog prvoligaša i ubacio na drugu stativu. Ondje je poput brzog vlaka naletio Lasickas i pogodio pokraj nemoćnog Rogića za vodstvo.

Vodstvo je u 62. minuti povećao Adu Adjei, a Smanjio je Vukić za Rudeš samo osam minuta kasnije.

Rijeka je puno bolja, kontrolira susret i pokazuje kako je europski izazovi nisu umorili. Na oba fronta klub s Kvarnera dominira i pokazuje da hrvatski nogomet ima kvalitete.