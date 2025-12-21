VIDEO Pogledajte gol Šege za vodstvo Hajduka na Poljudu!

Hajduk je dočekao Vukovar na Poljudu u 18. kolu HNL-a, a već od sedme minute domaćin je poveo.

Ante Rebić sjajnom je kretnjom otvorio sebi prostor za primiti dodavanje od Hrgovića iz zadnje linije. Primio si je loptu u prostor, a onda ubacio u sredinu gdje se našao Šego. Pucao je prvi put u Bulata, a iz odbijene lopte zabio za 1-0.

Gol pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Šego je zabio tri gola Vukovaru u 20 minuta, ali dva su mu poništili zbog zaleđa. Ovo mu je bio osmi gol u HNL-u ove sezone.