IZ DRUGOG POKUŠAJA

VIDEO Pogledajte gol Šege za vodstvo Hajduka na Poljudu!

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/MaxSport

Zanimljivo, Šego je zabio tri gola Vukovaru u 20 minuta, ali dva su mu poništili zbog zaleđa. Ovo mu je bio osmi gol u HNL-u ove sezone

Hajduk je dočekao Vukovar na Poljudu u 18. kolu HNL-a, a već od sedme minute domaćin je poveo. 

Ante Rebić sjajnom je kretnjom otvorio sebi prostor za primiti dodavanje od Hrgovića iz zadnje linije. Primio si je loptu u prostor, a onda ubacio u sredinu gdje se našao Šego. Pucao je prvi put u Bulata, a iz odbijene lopte zabio za 1-0. 

Gol pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Šego je zabio tri gola Vukovaru u 20 minuta, ali dva su mu poništili zbog zaleđa. Ovo mu je bio osmi gol u HNL-u ove sezone. 

