VIDEO Pogledajte gol Stanišića u pobjedi Bayerna u Bundesligi

Nogometaši Bayerna pobijedili su Heidenheim 4-0 u gostima u 15. kolu Bundeslige, a Josip Stanišić zabio je prvi gol Bavaraca.
Igrala se 15. minuta kada je Bayern imao korner s desne strane, Olise je ubacio na drugu stativu, Tah vratio loptu unutra, a u gužvi se najbolje snašao Stanišić koji iz blizine pogađa za 0-1.
Gol i asistenciju Stanišića pogledajte OVDJE
U drugom je poluvremenu Hrvat stigao i do asistencije, dodao je Luisu Diazu koji je zabio za 0-3.
Ovo je Stanišiću drugi gol u Bundesligi ove sezone, a ima i dvije asistencije. Bayern je vodeća momčad Bundeslige sa 41 bodom, devet više od drugoplasirane Borussije Dortmund.
