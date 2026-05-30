VIDEO Pogledajte golčinu Kaija Havertza za vodstvo Arsenala!

Nogometaši Arsenala poveli su u finalu Lige prvaka protiv PSG-a u šestoj minuti utakmice. Pogodak za vodstvo 'topnika' zabio je Kai Havertz (26) protiv nemoćnog Matveja Safonova.

Nijemac je zabio iz prve prave prilike na utakmici. Pucao je iskosa unutar kaznenog prostora visoko iznad glave Safonova koji je ostao bespomoćan. Bio je to njegov sedmi gol ove sezone, a četvrti u Ligi prvaka.

Napadač je već zabio u finalu Lige prvaka; pogodio je za Chelsea protiv Manchester Cityja 2021. godine. Tada je zabio u 42. minuti za pobjedu londonsko plavih i osvajanje drugog trofeja Lige prvaka u povijesti kluba.