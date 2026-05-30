FINALE LIGE PRVAKA

VIDEO Pogledajte golčinu Kaija Havertza za vodstvo Arsenala!

Piše Ivan Kužela,
Foto: screenshot/X

Kai Havertz zabio je za vodstvo Arsenala protiv PSG-a već u 6. minuti susreta. Bio je to njegov sedmi gol ove sezone i četvrti u Ligi prvaka

Nogometaši Arsenala poveli su u finalu Lige prvaka protiv PSG-a u šestoj minuti utakmice. Pogodak za vodstvo 'topnika' zabio je Kai Havertz (26) protiv nemoćnog Matveja Safonova

Nijemac je zabio iz prve prave prilike na utakmici. Pucao je iskosa unutar kaznenog prostora visoko iznad glave Safonova koji je ostao bespomoćan. Bio je to njegov sedmi gol ove sezone, a četvrti u Ligi prvaka.

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Foto: Angelika Warmuth

Napadač je već zabio u finalu Lige prvaka; pogodio je za Chelsea protiv Manchester Cityja 2021. godine. Tada je zabio u 42. minuti za pobjedu londonsko plavih i osvajanje drugog trofeja Lige prvaka u povijesti kluba.

