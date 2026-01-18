Rukometašice zagrebačke Lokomotive na dramatičan su način osvojile bod u dvoboju 2. kola Europske lige odigravši 28-28 protiv bukureštanskog Rapida, a izjednačujući gol zabila je Tara Đelekovčan
VIDEO Pogledajte nevjerojatan gol Hrvatica za spas u Europi!
Zagrepčanke su imale sjajnu dionicu u prvom poluvremenu utakmice odigrane u subotu u Sportskoj dvorani srednje škole Jelkovec, kad su zaostatak od tri gola (4-7) u 14. minuti serijom 6-0 pretvorile u prednost od tri pogotka (10-7) u 23. minuti. Izabranice Silvija Ivandije su poluvrijeme završile s golom prednosti (13-12). Rapid je bolje počeo i drugo poluvrijeme te su gošće u 39. minuti opet imale prednost od tri gola (15-18), a Lokomotivin zaostatak je bio isti i u 47. minuti (21-24) i u 56. minuti (24-27).
No, 'Lokosice' se nisu predavale pa su s dva gola Stele Posavec te po jednim Ive Zrilić i Tare Đelekovčan došle do velikog boda. Stela Posavec je sa sedam pogodaka bila najefikasnija igračica Lokomotive. Šest golova je postigla Đelekovčan, a četiri Paula Posavec. Tea Pijević je imala 14 obrana. U rumunjskoj ekipi je sa šest golova najefikasnija bila Portugalka Mariana Ferreira.
Prava drama odvijala se na kraju susreta. Lokomotiva je imala posljednji napad na utakmici pri rezultatskom deficitu od jednog gola. Sjajna Tara Đelekovčan postigla je pogodak s devet metara u zadnjem pokušaju spasa susreta i osvojila vrijedan bod za klub iz Zagreba.
Lokomotiva je nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice s tri boda. Rapid je drugi s dva boda, a jedan bod ima norveški Tertnes koji će u nedjelju ugostiti njemački Oldenburg, posljednjeplasiranu ekipu u skupini C bez bodova. Igračice Lokomotive će sljedeću utakmicu odigrati za tjedan dana (24. siječnja), kad će gostovati u Norveškoj kod Tertnesa.
