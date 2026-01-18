Obavijesti

VIDEO Pogledajte nevjerojatan gol Hrvatica za spas u Europi!

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: EHF

Rukometašice zagrebačke Lokomotive na dramatičan su način osvojile bod u dvoboju 2. kola Europske lige odigravši 28-28 protiv bukureštanskog Rapida, a izjednačujući gol zabila je Tara Đelekovčan

Zagrepčanke su imale sjajnu dionicu u prvom poluvremenu utakmice odigrane u subotu u Sportskoj dvorani srednje škole Jelkovec, kad su zaostatak od tri gola (4-7) u 14. minuti serijom 6-0 pretvorile u prednost od tri pogotka (10-7) u 23. minuti. Izabranice Silvija Ivandije su poluvrijeme završile s golom prednosti (13-12). Rapid je bolje počeo i drugo poluvrijeme te su gošće u 39. minuti opet imale prednost od tri gola (15-18), a Lokomotivin zaostatak je bio isti i u 47. minuti (21-24) i u 56. minuti (24-27).

No, 'Lokosice' se nisu predavale pa su s dva gola Stele Posavec te po jednim Ive Zrilić i Tare Đelekovčan došle do velikog boda. Stela Posavec je sa sedam pogodaka bila najefikasnija igračica Lokomotive. Šest golova je postigla Đelekovčan, a četiri Paula Posavec. Tea Pijević je imala 14 obrana. U rumunjskoj ekipi je sa šest golova najefikasnija bila Portugalka Mariana Ferreira.

Zagreb: EHF Europska liga, skupina C, 2. kolo, RK Lokomotiva v CS Rapid Bukurešt
Zagreb: EHF Europska liga, skupina C, 2. kolo, RK Lokomotiva v CS Rapid Bukurešt | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prava drama odvijala se na kraju susreta. Lokomotiva je imala posljednji napad na utakmici pri rezultatskom deficitu od jednog gola. Sjajna Tara Đelekovčan postigla je pogodak s devet metara u zadnjem pokušaju spasa susreta i osvojila vrijedan bod za klub iz Zagreba.

Lokomotiva je nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice s tri boda. Rapid je drugi s dva boda, a jedan bod ima norveški Tertnes koji će u nedjelju ugostiti njemački Oldenburg, posljednjeplasiranu ekipu u skupini C bez bodova. Igračice Lokomotive će sljedeću utakmicu odigrati za tjedan dana (24. siječnja), kad će gostovati u Norveškoj kod Tertnesa.

