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VIDEO Pogledajte Jagušićev prvi gol u dresu Panathinaikosa

Piše Issa Kralj, Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte Jagušićev prvi gol u dresu Panathinaikosa
Foto: PAE Panathinaikos
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Jagušić je zabio prvijenac za Panathinaikos i najavio kako spreman dočekuje novu sezonu. Mladi Hrvat je pogodio protiv Grasshoppersa i najavio veću ulogu u grčkoj momčadi

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Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić zabio je gol u dresu grčkog Panathinaikosa protiv Grasshoppersa u pretposljednjoj pripremnoj utakmici za novu sezonu. Panathinaikosu je to treća pobjeda u priprema za nadolazeću sezonu pred vratima. 

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Jagušić je zabio za 1-0 nakon što mu je Davide Calabria u 48. minuti dodao loptu s velike udaljenosti, a on se sjurio prema šesnaestercu i s ruba pogodio uz odbijanac za vodstvo Panathinaikosa. Gol pogledajte OVDJE.

Veznjak se nakon dolaska u Grčku teško probijao do prve postave te je često ostajao na klupi ili ulazio s klupe za pričuve, zbog čega su se pojavile i kritike da je prerano napustio HNL. No, prvijencem je pokazao da bi mogao izboriti važniju ulogu u momčadi Panathinaikosa u novoj sezoni.

Podsjetimo, Slaven Belupo njegovom je prodajom ostvario najveći izlazni transfer u povijesti kluba. Koprivničani su za 20-godišnjeg ofenzivca dobili 5,2 milijuna eura, uz moguće bonuse i postotak od buduće prodaje.

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