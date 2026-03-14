VIDEO Pogledajte kako Belinho priča hrvatski! 'Too, poliglotu'

Belinho (17) još uvijek nije punoljetan, ali u Hrvatskoj je već nekoliko godina. Godine 2022. stigao je u Dinamo, bio je i u Novom Vinodolskom, a od 2026. je igrač Kustošije. Pohvalio se trenutačni klub time kako Belinho govori hrvatski jezik.

- Svi su u klubu dobri prema meni, a najviše se družim sa strancima. Sretan sam što sam sa seniorima i znam da je to velika promjena u odnosu na juniorski nogomet. Kad god mi je teško, sjetim se da je to dobro za moj nogomet. Najdraži klub? Barcelona - rekao je Belinho, između ostalog. Navijači su oduševljeni Brazilčevom sposobnošću.

"Dečko bolje priča hrvatski nego neki rođeni u Hrvatskoj"

"Svaka čast, poliglotu"

"Bravo mali, budi uporan i discipliniran, postat ćeš vrlo dobar španer"

Podsjetimo, Belinho je od 2022. do 2026. bio igrač Dinama, a proteklih dana se počelo šuškati o interesu Hajduka.