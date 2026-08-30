VIDEO IZ PRVOG REDA Kako je Hrga 'vratio Itaumu u srednju'

Filip Hrgović pobijedio je Mosesa Itaumu i postao svjetski prvak po IBF verziji. Nakon što je osam rundi preživio pakao, izdržao sve što je mladi Britanac poslao na njega, uzeo je zalet i u devetoj rundi dokrajčio premorenog protivnika. Itaumin kut bacio je ručnil, Britanac nije znao gdje se nalazi od umora i udaraca u devetoj rundi te su ga iznijeli na nosilima iz dvorane. Prije meča Hrgović je rekao da će Itaumu vratiti u srednju školu, a napravio je i više od toga.

POGLEDAJTE GALERIJU BORBE:

Ta deveta runda nešto je najnevjerojatnije što se u boksu dogodilo zadnjih godina. Hrgovićeva taktika bila je sjajna. Izmori protivnika koji je gori od želje, odvuci ga u duboke vode i završi. Brada je izdržala sve i to se dogodilo. U zadnjoj rundi borbe Itauma je teturao po ringu i nije imao snage braniti se od Hrgovićevih "projektila", a snimka iz prvog reda upravo prikazuje kako je Hrgović sjajno završio svoj "master-plan".

The ending to Moses vs Hrgovic that no one expected 👀#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/pLAPvwt4D6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026

Da stvar bude bolja, u prijenosu se i čulo kako trener Abel Sanchez govori Hrgoviću da izdrži i izmori protivnika i da će sve doći na svoje.

- Pusti ga da se kreće, pusti ga da se izmori, ali daj malo više akcije, malo ga više probaj udariti - rekao mu je Sanchez u kutu nakon četvrte runde i tako predvidio upravo ono što se dogodilo. Kraj borbe ostavio je u šoku i dio komentatora, pogotovo one koji su navijali za Itaumu.

Hrgović je prvak svijeta, potvrdio je da ima jednu od najjačih brada u svijetu teškaškog boksa i da je itekako važno koliko možeš primitii udaraca. Odradio je sve kako treba i zasluženo zaspao s pojasom IBF prvaka oko struka.