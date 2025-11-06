Celta je u trećoj minuti povela na Maksimiru. Grešku obrane Dinama iskoristili su gosti te je Duran matirao Nevistića s ruba kaznenog prostora. Loš početak "modrih" na domaćem terenu
RANI GOL GOSTIJU
VIDEO Pogledajte kako je Celta u 4. minuti šokirala Dinamo
Dinamo i Celta na Maksimiru igraju četvrto kolo Europske lige. Utakmica nije dobro počela za momčad Marija Kovačevića te su gosti iz Viga poveli već u trećoj minuti. Pala je koncentracija Dinama na samom startu te od samog početka mora loviti zaostatak.
Sergi Dominguez je poslao lošu loptu prema Dejanu Ljubičiću te su to gosti presjekli u opasnoj zoni. Iago Aspas je ukrao loptu i krenuo prema naprijed te je poslao sjajnu loptu prema Pablu Duranu. On se lijepo oslobodio Domingueza i s ruba kaznenog prostora matirao Ivana Nevistića. Težak početak za Dinamo.
Gol pogledajte OVDJE.
