VIDEO Pogledajte kako je Celta u 4. minuti šokirala Dinamo

Celta je u trećoj minuti povela na Maksimiru. Grešku obrane Dinama iskoristili su gosti te je Duran matirao Nevistića s ruba kaznenog prostora. Loš početak "modrih" na domaćem terenu

Dinamo i Celta na Maksimiru igraju četvrto kolo Europske lige. Utakmica nije dobro počela za momčad Marija Kovačevića te su gosti iz Viga poveli već u trećoj minuti. Pala je koncentracija Dinama na samom startu te od samog početka mora loviti zaostatak.

Sergi Dominguez je poslao lošu loptu prema Dejanu Ljubičiću te su to gosti presjekli u opasnoj zoni. Iago Aspas je ukrao loptu i krenuo prema naprijed te je poslao sjajnu loptu prema Pablu Duranu. On se lijepo oslobodio Domingueza i s ruba kaznenog prostora matirao Ivana Nevistića. Težak početak za Dinamo.

