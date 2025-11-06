Obavijesti

Sport

POTOP DINAMA

VIDEO Pogledajte poluvrijeme iz noćne more za Dinamo. Celta tri puta zatresla mrežu 'modrih'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Celta je u trećoj minuti povela na Maksimiru, a onda se nastavila agonija "modrih" u prvom dijelu. Obrana Dinama je kapitulirala još dva puta u poluvremenu i sada je domaća momčad u velikim problemima

Dinamo i Celta na Maksimiru igraju četvrto kolo Europske lige. Utakmica nije dobro počela za momčad Marija Kovačevića te su gosti iz Viga poveli već u četvrtoj minuti. Pala je koncentracija Dinama na samom startu praktički nakon prvog napada morali su loviti zaostatak.

Zagreb: Celta Vigo protiv Dinama u 28. minuti podigla rezultat na 2:0
Zagreb: Celta Vigo protiv Dinama u 28. minuti podigla rezultat na 2:0 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sergi Dominguez je poslao lošu loptu prema Dejanu Ljubičiću te su to gosti presjekli u opasnoj zoni. Iago Aspas je ukrao loptu i krenuo prema naprijed te je poslao sjajnu loptu prema Pablu Duranu. On se lijepo oslobodio Domingueza i s ruba kaznenog prostora matirao Ivana Nevistića. Težak početak za Dinamo.

Prvi gol pogledajte OVDJE.

Muke za Dinamo su se nastavile i u nastavku prvog dijela. U 28. minuti lopta je stigla na lijevu stranu kod Zaragoze koji je projurio pored Theophila i krenuo prema kaznenom prostoru. Poslao je ubačaj, a lopta je zakačila Domingueza te ušla u gol. Krah Dinama se nastavio te je Duran u 44. minuti zabio i svoj drugi gol. Dinamo je u velikim problemima.

Drugi gol pogledajte OVDJE.

Celta je treći gol zabila nakon kontranapada. Legendarni Aspas je presjekao dodavanje Gode, osvojio je 30-ak metara terena i dodao za Zaragozu. On je prizemno ubacio za Durana koji je loptu iz blizine poslao u mrežu.

Treći gol pogledajte OVDJE.

