Celta je u trećoj minuti povela na Maksimiru, a onda se nastavila agonija "modrih" u prvom dijelu. Obrana Dinama je kapitulirala još dva puta u poluvremenu i sada je domaća momčad u velikim problemima
VIDEO Pogledajte poluvrijeme iz noćne more za Dinamo. Celta tri puta zatresla mrežu 'modrih'
Dinamo i Celta na Maksimiru igraju četvrto kolo Europske lige. Utakmica nije dobro počela za momčad Marija Kovačevića te su gosti iz Viga poveli već u četvrtoj minuti. Pala je koncentracija Dinama na samom startu praktički nakon prvog napada morali su loviti zaostatak.
Sergi Dominguez je poslao lošu loptu prema Dejanu Ljubičiću te su to gosti presjekli u opasnoj zoni. Iago Aspas je ukrao loptu i krenuo prema naprijed te je poslao sjajnu loptu prema Pablu Duranu. On se lijepo oslobodio Domingueza i s ruba kaznenog prostora matirao Ivana Nevistića. Težak početak za Dinamo.
Prvi gol pogledajte OVDJE.
Muke za Dinamo su se nastavile i u nastavku prvog dijela. U 28. minuti lopta je stigla na lijevu stranu kod Zaragoze koji je projurio pored Theophila i krenuo prema kaznenom prostoru. Poslao je ubačaj, a lopta je zakačila Domingueza te ušla u gol. Krah Dinama se nastavio te je Duran u 44. minuti zabio i svoj drugi gol. Dinamo je u velikim problemima.
Drugi gol pogledajte OVDJE.
Celta je treći gol zabila nakon kontranapada. Legendarni Aspas je presjekao dodavanje Gode, osvojio je 30-ak metara terena i dodao za Zaragozu. On je prizemno ubacio za Durana koji je loptu iz blizine poslao u mrežu.
Treći gol pogledajte OVDJE.
