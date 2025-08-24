Obavijesti

BAKLJADA KOHORTE

VIDEO Pogledajte kako je derbi prekinut: Baklja spalila mrežu!

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tportal/Screenshot

Jedna od baklji završila je u golu Ivice Ivušića, bivšeg golmana Osijeka danas u Hajduku, te je oštetila dio mreže onemogućivši nastavak igre

Hajduk je u 4. kolu HNL-a slavio na teškom gostovanju u Osijeku. Splićani su golovima povratnika u prvi sastav Marka Livaje i Michelea Šege slavili 2-0 te zadržali priključak za Dinamom na vrhu. Splićani i Zagrepčani su jedine momčadi sa stopostotnim učinkom u prva četiri kola.

Derbi na Opus Areni morao je biti nakratko prekinut u 71. minuti poslije velike bakljada Kohorte. Jedna od baklji završila je u golu Ivice Ivušića, bivšeg golmana Osijeka danas u Hajduku, te je oštetila dio mreže onemogućivši nastavak igre dok se šteta ne sanira.

Sudac Patrik Pavlešić prekinuo je igru, vatrogasci na Opus Areni uklonili pirotehničko sredstvo, a tehničari na osječkom stadionu uspješno zakrpali rupu i omogućili da se derbi održi do kraja.

