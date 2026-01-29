Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige kao 23., a u playoffu će igrati protiv Genka ili Bologne. Ako to prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg u osmini finala
PORAZ U DANSKOJ
VIDEO Pogledajte kako je Midtjylland zabio dva Dinamu
Čitanje članka: < 1 min
Midtjylland je dočekao Dinamo u 8. kolu Europske lige u Herningu, a nakon prvog poluvremena bez golova, domaćin je poveo u 49. minuti.
Bila je to duga akcija danske momčadi, a lopta je na kraju sretno i spretno završila u mreži Dinama. Asistenciju potpisuje Osorio, a gol je na kraju zabio Aral Şimşir.
Igrala se 74. minuta kad je Midtjylland zabio drugi gol, ovog puta strijelac je Jensen. Dubinsko dodavanje poslao mu je Byskov, a danski ofenzivac zadržao je mirnoću i poslao loptu pored Nevistića za povećanje prednosti.
Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige kao 23., a u playoffu će igrati protiv Genka ili Bologne. Ako to prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg u osmini finala.
