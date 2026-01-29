VIDEO Pogledajte kako je Midtjylland zabio dva Dinamu

Midtjylland je dočekao Dinamo u 8. kolu Europske lige u Herningu, a nakon prvog poluvremena bez golova, domaćin je poveo u 49. minuti.

Bila je to duga akcija danske momčadi, a lopta je na kraju sretno i spretno završila u mreži Dinama. Asistenciju potpisuje Osorio, a gol je na kraju zabio Aral Şimşir.

Igrala se 74. minuta kad je Midtjylland zabio drugi gol, ovog puta strijelac je Jensen. Dubinsko dodavanje poslao mu je Byskov, a danski ofenzivac zadržao je mirnoću i poslao loptu pored Nevistića za povećanje prednosti.

Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige kao 23., a u playoffu će igrati protiv Genka ili Bologne. Ako to prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg u osmini finala.