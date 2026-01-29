Obavijesti

PORAZ U DANSKOJ

VIDEO Pogledajte kako je Midtjylland zabio dva Dinamu

Foto: SportKlub/screenshot

Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige kao 23., a u playoffu će igrati protiv Genka ili Bologne. Ako to prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg u osmini finala

Midtjylland je dočekao Dinamo u 8. kolu Europske lige u Herningu, a nakon prvog poluvremena bez golova, domaćin je poveo u 49. minuti. 

Bila je to duga akcija danske momčadi, a lopta je na kraju sretno i spretno završila u mreži Dinama. Asistenciju potpisuje Osorio, a gol je na kraju zabio Aral Şimşir.

Prvi gol pogledajte OVDJE

Igrala se 74. minuta kad je Midtjylland zabio drugi gol, ovog puta strijelac je Jensen. Dubinsko dodavanje poslao mu je Byskov, a danski ofenzivac zadržao je mirnoću i poslao loptu pored Nevistića za povećanje prednosti. 

Drugi gol pogledajte OVDJE

Dinamo je prošao u nokaut fazu Europske lige kao 23., a u playoffu će igrati protiv Genka ili Bologne. Ako to prođe, čekaju ga Roma ili Freiburg u osmini finala. 

