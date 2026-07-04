VIDEO Pogledajte kako je igrač Zelenortskih Otoka proslavio najvažniji gol svoje karijere!

Svjetska prvenstva pamte se po velikim pobjedama, nevjerojatnim preokretima, ali i onim ljudskim trenucima koji nadilaze sport. Jedan takav dogodio se u Miamiju, u epskom okršaju šesnaestine finala između aktualnog svjetskog prvaka Argentine i autsajdera Zelenortskih Otoka, kada je branič Sidny Lopes Cabral postigao gol života, a zatim ga proslavio na način koji je dirnuo milijune.

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Čudesan gol koji je bacio Argentinu na koljena

Igrala se 103. minuta produžetaka. Aktualni svjetski prvaci, predvođeni Lionelom Messijem, vodili su 2-1 i činilo se da je bajka afričkog debitanta na Mundijalu gotova. A onda se ukazao 23-godišnji Sidny Lopes Cabral. Primio je loptu na lijevoj strani, varkom se oslobodio čuvara i s ruba kaznenog prostora uputio savršeno odmjeren, felšani udarac koji je preletio Emiliana Martineza i završio u suprotnim rašljama.

Bio je to pogodak za izjednačenje na 2-2, trenutak čiste nogometne čarolije koji je malenu otočnu državu bacio u trans, a favoriziranu Argentinu ostavio u šoku. Branič turskog Trabzonspora, koji je prije samo nekoliko godina igrao u petoj njemačkoj ligi, pokazao je svijetu svoj talent na najvećoj pozornici, iskoristivši argentinskog braniča da blokira pogled golmanu i pošalje loptu na jedino mjesto gdje je nije mogao dosegnuti.

Foto: Amanda Perobelli

Potraga za ljubavi i zagrljaj za pamćenje

No, ono što je uslijedilo nakon gola postat će jedna od najupečatljivijih slika cijelog turnira. Umjesto slavlja sa suigračima, Cabral je u maničnom sprintu potrčao prema tribinama. Preskočio je reklame i zaštitnu ogradu te se našao među navijačima. Uslijedile su sekunde zbunjenosti.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

U euforičnoj masi, Cabral je panično pogledom tražio jedno lice. Kako su prenijeli svjetski mediji, djelovao je izgubljeno dok nije uspio locirati svoju djevojku, Jayley da Cruz. Tek kad se ona probila do njega, uslijedio je dirljiv i čvrst zagrljaj. Dok su mu suigrači nestrpljivo signalizirali da se vrati, on je ostao u zagrljaju, upijajući trenutak. Legenda Arsenala, Ian Wright, komentirajući utakmicu za ITV, primijetio je scenu.

​- Nije se htio vratiti na teren dok ga djevojka nije vidjela - rekao je Wright.

Goal of the tournament 🏟️ so far.

What a stunner from Cape Verde’s full-back Sidny Lopes Cabral @SidnyLopesTR against Argentina 🇦🇷 #Fifa2026 pic.twitter.com/nBr7HKMuCo — Aristotlektv (@aristotledada) July 4, 2026

Taj trenutak, u kojem je osobna sreća prevagnula nad protokolom, pokazao je ljudsku stranu sporta i pretvorio Cabrala u globalnog heroja, bez obzira na konačni ishod.

Foto: Marco Bello

Poraz koji slavi cijeli svijet

Nažalost po hrabru afričku momčad, njihova bajka nije imala sretan kraj. Samo osam minuta nakon Cabralove majstorije, Argentina je stigla do pobjedničkog gola. Lionel Messi je ubacio, Cristian Romero pucao glavom, a lopta se od braniča Dineyja Borgesa odbila u mrežu za konačnih 3-2. Argentina je prošla dalje, no njihovi igrači jedva da su slavili nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Znali su da su bili na rubu ponora i da su te večeri srca neutralnih navijača pripadala Zelenortskim Otocima.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Momčad koja je u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu ostala neporažena u skupini, remiziravši s velikanima poput Španjolske (0-0) i Urugvaja (2-2), napustila je natjecanje uzdignute glave. Iako je Argentina osigurala četvrtfinale, bio je to dan Sidnyja Lopesa Cabrala, igrača čiji će spektakularan gol i još spektakularnija proslava ostati upisani u povijest kao jedan od najemotivnijih trenutaka svjetskih prvenstava.