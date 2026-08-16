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HEROJ RANGERSA

VIDEO Pogledajte kako je Ivor Pandur vrhunski obranio penal

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte kako je Ivor Pandur vrhunski obranio penal
Foto: IMAGO/Vagelis Georgariou/IMAGOSP
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Rangers je razbio St. Mirren 5-1 i prekinuo crni niz od četiri utakmice bez pobjede, a junak večeri bio je Ivor Pandur koji je skinuo penal i pokazao da može biti velika snaga Glasgowa

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Rangers je prekinuo neugodan niz i plasirao se među osam najboljih u škotskom Liga kupu. Momčad iz Glasgowa slavila je 5-1 protiv St. Mirrena, a važan doprinos pobjedi dao je i hrvatski vratar Ivor Pandur, koji je u nastavku utakmice zaustavio kazneni udarac.

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Ivor Pandur, ljeto 2020 04:33
Ivor Pandur, ljeto 2020 | Video: Goran Kovacic/Pixsell, Danijel Vukušić/24sata

Pandur je na scenu stupio u 67. minuti. Nakon prekršaja Emmanuela Fernandeza dosuđen je penal za goste, a Killian Phillips prvo je zatresao mrežu. Ipak, sudac je odlučio ponoviti izvođenje jer je Phillips šutirao prije njegova znaka. U drugom pokušaju hrvatski golman pročitao je namjeru veznjaka St. Mirrena i sjajnom reakcijom sačuvao svoju mrežu.

Video obranjenog penala pogledajte OVDJE.

Rangers je posao odradio puno ranije. Domaćin je već u devetoj minuti stigao do prednosti preko Ryana Naderija, dok je Vanja Dragojević ubrzo udvostručio vodstvo. Gosti su nakratko zakomplicirali situaciju pogotkom Chrisa Mochrieja, no Rangers je u drugom dijelu dodao gas i s još tri pogotka riješio pitanje pobjednika.

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Foto: Willie Vass/NEWS SYNDICATION

Ova pobjeda posebno je važna za Rangers nakon turbulentnog razdoblja. Škotski velikan prije susreta nije slavio četiri utakmice zaredom, a posljednji udarac doživio je u kvalifikacijama za Europa ligu, gdje ga je izbacila Jagiellonia. Za Konferencijsku ligu borit će se protiv češkog Jabloneca koji je izbacio Varaždin.

Sada ga u četvrtfinalu čeka najveći mogući izazov – veliki škotski derbi protiv Celtica. Pandur je, pak, svojim obranjenim penalom dodatno povećao konkurenciju među vratnicama Rangersa i pokazao da može biti važan dio momčadi.

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