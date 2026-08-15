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SJAJNA ASISTENCIJA

VIDEO Pogledajte kako je Josip Brekalo pretrčao pola terena i asistirao u pobjedi Herthe

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte kako je Josip Brekalo pretrčao pola terena i asistirao u pobjedi Herthe
Foto: Sportklub
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. U završnici akcije trojica protivničkih igrača bila mu je na leđima, a onda je po desnoj strani dodao za Adewumija koji je zabio

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Josip Brekalo odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Herthe koja je uvjerljivo pobijedila Heidenheim 4-1 u drugom kolu njemačke 2. Bundeslige. Domaća momčad je na predah otišla s velikih 3-0 prednosti, a za konačnih 4-1 u Berlinu asistirao je Hrvat. 

Brekalo je bio kapetan momčadi, a u posljednjoj minuti susreta primio je loptu u vlastitom šesnaestercu i pretrčao skoro cijeli teren. U završnici akcije trojica protivničkih igrača bila mu je na leđima, a onda je po desnoj strani dodao za Adewumija koji je zabio za konačnu pobjedu Herthe. Situaciju pogledajte OVDJE.

Za Herthu su još golove zabili Gronning već u 2. minuti susreta, Winkler je u 26. minuti zabio za 2-0, Zeefuik je povisio na 3-0 u 35. minuti, a jedini gol za gostujuću momčad zabio je Schoppner u 49. minuti. Hertha je nakon dva odigrana kola na drugom mjestu s šest osvojenih bodova, a prvo mjesto drži Nurnberg.

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