VIDEO Pogledajte kako je Josip Brekalo pretrčao pola terena i asistirao u pobjedi Herthe

Josip Brekalo odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Herthe koja je uvjerljivo pobijedila Heidenheim 4-1 u drugom kolu njemačke 2. Bundeslige. Domaća momčad je na predah otišla s velikih 3-0 prednosti, a za konačnih 4-1 u Berlinu asistirao je Hrvat.

Brekalo je bio kapetan momčadi, a u posljednjoj minuti susreta primio je loptu u vlastitom šesnaestercu i pretrčao skoro cijeli teren. U završnici akcije trojica protivničkih igrača bila mu je na leđima, a onda je po desnoj strani dodao za Adewumija koji je zabio za konačnu pobjedu Herthe. Situaciju pogledajte OVDJE.

Za Herthu su još golove zabili Gronning već u 2. minuti susreta, Winkler je u 26. minuti zabio za 2-0, Zeefuik je povisio na 3-0 u 35. minuti, a jedini gol za gostujuću momčad zabio je Schoppner u 49. minuti. Hertha je nakon dva odigrana kola na drugom mjestu s šest osvojenih bodova, a prvo mjesto drži Nurnberg.