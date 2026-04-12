PEROLAKA KATEGORIJA

VIDEO Pogledajte kako je Kexel nokautirao Sičaju i uzeo titulu

Piše Domagoj Vugrinović, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Borilački spektakl odrađen je u subotu u ljubljanskoj Areni Stožice. FNC event je oduševio, ali hrvatski borci nisu imali sreće. Ivan Sičaja izgubio je titulu perolake kategorije nakon žestoke borbe s Eduardom Kexelom

Vodeća MMA organizacija jugoistočne Europe Fight Nation Championship vratila se u Sloveniju na 29. eventu u ljubljanskoj Areni Stožice na kojoj su bila i 24sata. I još je jednom FNC oduševio regionalne ljubitelje borilačke scene, ali hrvatski borci nisu imali sreće.

Prva od dviju borbi za titulu u Ljubljani bila je između nositelja pojasa Ivana Sičaje i izazivača Eduarda Kexela. "Tirke", kako se popularno naziva hrvatski borac iz Rame, pojas je posljednji put obranio protiv Polytila, dok je Kexel napad na titulu zaslužio nokautom nad Pejićem u Münchenu.

Sičaja je dobro otvorio borbu i načeo tijelo Nijemcu, no onda ga je Kexel spustio na parter. Nakon više od minute sudac Zorić podigao ih je zbog Kexelove neaktivnosti, a nakon toga Sičaja je lijevom nogom pogodio spinning kick. Do kraja runde u stand-upu je dominirao, sjajno se kretao i poentirao.

Druga runda nije dobro počela. Kexel je overhandom uzdrmao Sičaju, no "Tirke" se brzo oporavio i uzvratio. Ipak, Nijemac je bio uporan, sa zadnje noge prvo je pogodio Sičaju, a potom je povezao udarce i nokautirao ga. Tako je postao novi prvak perolake kategorije.

