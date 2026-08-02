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VIDEO Pogledajte kako su Luku Modrića dočekali u Australiji: Tražila se slika i autogram više

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte kako su Luku Modrića dočekali u Australiji: Tražila se slika i autogram više
Foto: screenshot X
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Modrić je šokirao i oduševio navijače: ostaje u Milanu još godinu dana, a u Perthu ga je dočekalo pravo ludilo

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Luka Modrić oduševio je navijače produženjem ugovora s Milanom na još godinu dana. Odluka je to koja je objavljena nakon što je završilo Svjetsko prvenstvo, a nakon zasluženog odmora kapetan 'vatrenih' priključio se momčadi Milana na pripremama za novu sezonu u Australiji. 

U hotelu u Perthu Modrića su dočekale stotine navijača,  među kojima je bilo i Hrvata iz Australije. Modrić je u predvorju hotela dočekan pljeskom i usklicima, a on je strpljivo dijelio autograme i fotografirao se s brojnim obožavateljima. 

Podsjetimo, Modrić je krajem srpnja produžio ugovor s 'rossonerima' sve do ljeta sljedeće godine, a imat će i važniju ulogu u momčadi. Milan je doveo i novog trenera Rubena Amorima koji se spreman složiti momčad oko Hrvata. Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni, Modrić će i ove sezone zaraditi 3.5 milijuna eura neto, uz moguće dodatne bonuse. 

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